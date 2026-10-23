Η Ιουλία Καραπατάκη κυκλοφόρησε το «Ναρκοπέδιο», ένα τραγούδι που είχε ήδη βρει θέση στις ζωντανές εμφανίσεις της και είναι πλέον διαθέσιμο ως single. Τη μουσική υπογράφει ο Άγης Παπαπαναγιώτου και τους στίχους ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Ο τίτλος δεν περιγράφει μόνο μια δύσκολη σχέση. Στους στίχους του Μπάκουλη, ο κόσμος γύρω από τους δύο ανθρώπους μοιάζει εξίσου επισφαλής: η κοινωνική ένταση συναντά μια προσωπική εικόνα τόλμης και ευαλωτότητας. Το τραγούδι αφήνει αυτές τις δύο αναγνώσεις να συνυπάρχουν, χωρίς να περιορίζεται σε μια ευθύγραμμη ερωτική αφήγηση.

Η Καραπατάκη είχε παρουσιάσει το «Ναρκοπέδιο» και στη σκηνή, μεταξύ άλλων στο Helmos Mountain Festival. Η δισκογραφική του κυκλοφορία από τη Novel Vox, δίνει τώρα την ευκαιρία να το ακούσουμε έξω από το πλαίσιο μιας συναυλίας.

Το «Ναρκοπέδιο» ακολουθεί το «Μέσα μου» στην κοινή πορεία της τραγουδίστριας με τον Άγη Παπαπαναγιώτου προς τον δίσκο «39 Μαΐου» που θα είναι το επόμενο δισκογραφικό της βήμα.