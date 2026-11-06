Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινά τις χειμερινές εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου, επιστρέφοντας στην Κεντρική Σκηνή για δύο παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σειρά εμφανίσεων έρχεται μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με προσωπικές συναυλίες και περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα, ενώ στο setlist της έχουν προστεθεί και δύο νέα τραγούδια.

Από τα λαϊκά στα δικά της τραγούδια

Το πρόγραμμα θα κινηθεί σε διαφορετικές πλευρές του ελληνικού τραγουδιού, με απρόβλεπτες επιλογές, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο και τραγούδια από την προσωπική της πορεία.

Ανάμεσά τους θα βρίσκονται κομμάτια που έχουν γράψει για εκείνη δημιουργοί όπως ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Ορέστης Ντάντος και ο Οδυσσέας Ιωάννου, αλλά και τα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και υπογράφει ο Άγης Παπαπαναγιώτου.

Σταθερά δίπλα της θα βρίσκεται η μπάντα της, με την οποία έχει χτίσει τη ζωντανή πλευρά των εμφανίσεών της τα τελευταία χρόνια.

Η Ιουλία έχει καθιερωθεί πλέον με το μικρό της όνομα που είναι συνώνυμο με την ξεχωριστή φωνή της, το χαμόγελο και το ταπεραμέντο της. Και όπως έχει γραφτεί αναγνωρίζεται πλέον ως «μια «έντεχνη» showwoman που χωρά σε κάθε μουσικό είδος και δεν κολλά πουθενά».

Χειμερινές βραδιές στην Κεντρική Σκηνή

Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει έτσι σε έναν χώρο με τον οποίο έχει ήδη συνδεθεί μέσα από προηγούμενες εμφανίσεις, αυτή τη φορά με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο με τραγούδια που αγαπά και επιλέγει να ερμηνεύει ζωντανά.

Από 26 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Ν. Κόσμος



Εισιτήρια: 17€

Προπώληση: more.com