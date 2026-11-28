Η μοναξιά δεν είναι απαραίτητα σιωπηλή. Μερικές φορές έχει δυνατές κιθάρες, έντονο ρυθμό και στίχους που φωνάζουν πολλά στόματα μπροστά σε μια σκηνή. Οι Bad Movies, ένα από τα πιο δραστήρια συγκροτήματα της ελληνικής punk rock σκηνής, επιστρέφουν με το νέο τους album «Η Μοναξιά Του Γίγαντα», συνεχίζοντας μια διαδρομή που συνδυάζει την κοινωνική ανησυχία με πιο προσωπικές ανθρώπινες αγωνίες.

Ο δίσκος περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, μέσα από τα οποία η μπάντα της Θεσσαλονίκης διατηρεί τον χαρακτηριστικό της ήχο, αφήνοντας παράλληλα περισσότερο χώρο στη μελωδία και στο συναίσθημα.

Ανάμεσα στις νέες συνθέσεις ξεχωρίζει το «Όπως Στο Όνειρό Μου», το οποίο οι Bad Movies παρουσίασαν και μέσα από το επίσημο κανάλι τους στο YouTube. Με διάρκεια λίγο μεγαλύτερη από πέντε λεπτά, το τραγούδι αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες στιγμές του album και μια ακόμη πλευρά της μουσικής ταυτότητας ενός συγκροτήματος που δεν αντιμετωπίζει το punk αποκλειστικά ως μέσο διαμαρτυρίας.

Άλλωστε, πίσω από την ένταση των Bad Movies κρύβονταν ανέκαθεν ιστορίες για την αγάπη, την απώλεια, τα όνειρα και τις διαψεύσεις τους. Το συγκρότημα, που έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια συλλογική εμπειρία, όπου το προσωπικό συναίσθημα συναντά τη δύναμη της παρέας.

Στη νέα δουλειά συναντάμε ακόμη τα «Στον Καθρέφτη Μπροστά», «Κόκκινα Ρόδα», «Φωνές», «Τα Δάκρυα Της Ντροπής», «Το Δέντρο Που Μιλούσε» και «Ήθελα Λίγο…», ενώ η αυλαία πέφτει με την επτάλεπτη σχεδόν «Πέτρινη Καρδιά», στην οποία συμμετέχει παιδική χορωδία. Ξεχωριστές συμμετοχές στον δίσκο έχουν επίσης η Χρύσα Κατσαρίνη και ο Θάνος Καρακαντάς.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στο Βερολίνο. Μάλιστα, τα φωνητικά του «Όπως Στο Όνειρό Μου» ηχογραφήθηκαν στο Cornerstone Studio της γερμανικής πρωτεύουσας, με τον Γιάννη Στεργίου. Τη μίξη ανέλαβε ο Δημήτρης Μακρής, το mastering ο Κώστας Φραγκόπουλος, ενώ την παραγωγή υπογράφουν ο Bebis και οι Bad Movies.

Με τη «Μοναξιά Του Γίγαντα», οι Bad Movies δεν εγκαταλείπουν την ορμή που τους χαρακτηρίζει. Την εμπλουτίζουν με διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, επιμένοντας σε έναν ήχο που μπορεί να είναι ταυτόχρονα οργισμένος και τρυφερός.

Ο νέος δίσκος κυκλοφορεί ανεξάρτητα από το ίδιο το συγκρότημα και είναι διαθέσιμος στις ψηφιακές πλατφόρμες.