Τι μας εμποδίζει να πούμε όσα αισθανόμαστε; Και πόσο εύκολο είναι να καταλάβουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τι πραγματικά θέλουμε; Με τέτοιες ερωτήσεις συστήνει η Λητώ Αμπατζή την προσωπική της τραγουδοποιία, παρουσιάζοντας το πρώτο της EP με τίτλο «Ποιος είναι ο λόγος».

Η νέα δουλειά περιλαμβάνει τρεις πρωτότυπες συνθέσεις και μία ακουστική εκδοχή του ομώνυμου τραγουδιού. Αν και τα κομμάτια γράφτηκαν σε διαφορετικές περιόδους, συνδέονται από την ανάγκη να εκφραστούν επιθυμίες, συναισθήματα και προσωπικά ερωτήματα που συχνά μένουν μετέωρα.

Στο «Ποιος είναι ο λόγος», η Αμπατζή αναφέρεται στη δυσκολία να εκφράσει κανείς τον έρωτα. Το «Ένα φιλί» στρέφεται στη νοσταλγία μιας αγάπης που δεν ολοκληρώθηκε, ενώ το «Θέλω», όπως εξηγεί η δημιουργός, γράφτηκε μέσα σε λίγα λεπτά και επιχειρεί να αποτυπώσει την αβεβαιότητα που κρύβεται πίσω από την ίδια την επιθυμία: να θέλεις να ξέρεις τι θέλεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη, acoustic εκδοχή του «Ποιος είναι ο λόγος», που κλείνει το EP. Η τραγουδοποιός περιγράφει την αρχική μορφή ως πιο ερωτευμένη και φωτεινή, ενώ η ακουστική προσέγγιση επιδιώκει να αναδείξει μια πιο σκοτεινή και εσωτερική πλευρά της ίδιας σύνθεσης. Το ομώνυμο τραγούδι συνοδεύεται επίσης από επίσημο video clip.

Παρότι γράφει μουσική και στίχους από μικρή ηλικία, αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει δισκογραφικά αποκλειστικά δικές της δημιουργίες. Το υλικό επιλέχθηκε από ένα ευρύτερο σύνολο τραγουδιών, πάνω στο οποίο συνεχίζει να εργάζεται με τους συνεργάτες της. Η Λητώ Αμπατζή έχει ήδη διαγράψει μια πορεία στη μουσική και στο θέατρο, με συνεργασίες, μεταξύ άλλων, δίπλα στη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θέμη Καραμουρατίδη, τη Monika και τον Φοίβο Δεληβοριά.

Τα τραγούδια και οι συντελεστές

Το EP περιλαμβάνει, με τη σειρά, τα «Ποιος είναι ο λόγος», «Ένα φιλί», «Θέλω» και «Ποιος είναι ο λόγος – Acoustic».

Στίχοι-Μουσική: Λητώ Αμπατζή

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Μανώλης Γιαννίκιος – Τύμπανα

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο, Κιθάρες, Πλήκτρα

Ενορχήστρωση/Παραγωγή: Βασίλης Νησσόπουλος