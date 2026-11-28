Μια κόκκινη καρότσα, ένα πιάνο που ταξιδεύει στους δρόμους του Λας Βέγκας και μια μεγάλη παρέα που ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα. Η Debbie Gibson αποφάσισε να μετατρέψει την πόλη όπου ζει σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό για το ολοκαίνουργιο βίντεο του «Lit Up!», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που στα τέλη της δεκαετίας του ’80 είχε κατακτήσει τα charts με επιτυχίες όπως τα «Only in My Dreams», «Foolish Beat» και «Lost in Your Eyes», επιστρέφει στην πιο γιορτινή πλευρά της μουσικής της, συνδυάζοντας τη νοσταλγία της εποχής της με μια σύγχρονη, θεατρική παραγωγή.

Το «Lit Up!» δεν κυκλοφόρησε τώρα για πρώτη φορά. Περιλαμβάνεται στο «Winterlicious D’Luxe», το οποίο παρουσιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου, από τη δική της StarGirl Records.

Πρόκειται για μια διευρυμένη έκδοση του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ «Winterlicious» του 2022, στην οποία η Gibson πρόσθεσε έξι νέα τραγούδια.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Lit Up!», μια ζωηρή σύνθεση με επιρροές από τον ήχο των μεγάλων ορχηστρών, έντονα πνευστά και ρυθμό που παραπέμπει στα γιορτινά μουσικά θεάματα μιας άλλης εποχής.

Το νέο βίντεο μεταφέρει αυτόν τον χαρακτήρα στους δρόμους του Λας Βέγκας. Η Debbie Gibson εμφανίζεται να παίζει πιάνο πάνω σε ένα κόκκινο φορτηγάκι, καθώς διασχίζει την πόλη, συναντώντας γνώριμα πρόσωπα της αμερικανικής ψυχαγωγίας.

Ανάμεσά τους είναι ο Jeff Timmons, μέλος των 98 Degrees, και ο διάσημος κωμικός Carrot Top.

Η διαδρομή ολοκληρώνεται μπροστά στο The STRAT, όπου η τραγουδίστρια, οι καλεσμένοι της και πλήθος κόσμου συμμετέχουν σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Το «Winterlicious D’Luxe» περιλαμβάνει συνολικά 20 κομμάτια, με χριστουγεννιάτικα κλασικά τραγούδια, αλλά και προσωπικές δημιουργίες. Ανάμεσα στο νέο υλικό συναντάμε το «Out of the Blue Christmas», που συνδυάζει την παλιά επιτυχία της «Out of the Blue» με το «Blue Christmas» του Elvis Presley, καθώς και το «El Regalo», την πρώτη ισπανόφωνη κυκλοφορία της.

Ξεχωριστή θέση έχει το «Angels in the Snow», ένα τραγούδι που η Debbie Gibson δημιούργησε στη μνήμη της μητέρας της, Diane, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022. Έτσι, πίσω από τη φωτεινή και διασκεδαστική πλευρά του νέου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ, κρύβονται και πιο προσωπικές στιγμές.

Με το «Lit Up!», πάντως, η Gibson επιλέγει να μας δείξει το πιο εξωστρεφές πρόσωπό της. Ένα τραγούδι που δεν επιδιώκει να ανακαλύψει εκ νέου τη χριστουγεννιάτικη μουσική, αλλά να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν αγαπητή: τη χαρά, τον ρυθμό και την αίσθηση ότι, έστω για λίγο, όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε στην ίδια γιορτή.

Και ποιο καλύτερο σκηνικό για κάτι τέτοιο από μια πόλη που δεν σβήνει ποτέ τα φώτα της;