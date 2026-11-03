Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζουν το EP Ταυτότητα, που κυκλοφόρησε σήμερα 3 Νοεμβρίου από την Panik Oxygen. Πρόκειται για έναν κύκλο έξι τραγουδιών με μουσική του Θεοφάνους και στίχους τριών γυναικών: της Ελεάνας Βραχάλη, της Ουρανίας Πατέλλη και της Αναστασίας Μουτσάτσου.

Μια συνεργασία που ξεκίνησε από την «Ταυτότητα»

Η πρώτη γνωριμία του κοινού με αυτή τη δισκογραφική συνάντηση έγινε τον Ιούνιο του 2025, όταν κυκλοφόρησε το ομώνυμο τραγούδι, σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Η Νέγκα είχε συνδέσει τότε την «Ταυτότητα» με την προσπάθεια να παραμείνει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη κι όταν αυτό απαιτεί μια δύσκολη προσωπική αναμέτρηση.

Εκείνο το τραγούδι έδωσε τελικά το όνομά του στο EP. Η κυκλοφορία του επιτρέπει πλέον να παρουσιαστεί η συνεργασία της ερμηνεύτριας με τον συνθέτη ως ενιαία δουλειά έξι κομματιών, έπειτα από την πρώτη της παρουσίαση με μεμονωμένα τραγούδια.

Από την «Τσέπη» στο ολοκληρωμένο EP

Το δεύτερο τραγούδι που αποκαλύφθηκε ήταν η «Τσέπη», επίσης σε στίχους της Βραχάλη. Εδώ, μικρά αντικείμενα και αναμνήσεις που μπορεί να κρατήσει κάποιος κοντά του γίνονται εικόνες μιας σχέσης που εξακολουθεί να τον συνοδεύει. Η ερμηνεία της Νέγκα δίνει βάρος σε αυτή την προσωπική αφήγηση, πριν το τραγούδι ανοίξει προς τη μεγάλη δήλωση αγάπης του ρεφρέν.

Η συμμετοχή της Ουρανίας Πατέλλη και της Αναστασίας Μουτσάτσου στη στιχουργική ομάδα διευρύνει τον κύκλο πέρα από τα δύο τραγούδια που είχαν προηγηθεί.

Στο κέντρο του παραμένει η συνάντηση της φωνής της Γιώτας Νέγκα με τις συνθέσεις του Γιώργου Θεοφάνους. Η Ταυτότητα είναι πλέον διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες.