Η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης συναντιούνται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για το πρόγραμμα «Την Παρασκευή το Βράδυ», με κοινό σημείο αναφοράς το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Δύο ξεχωριστές ερμηνευτικές διαδρομές ενώνονται σε τραγούδια που αγαπήθηκαν και γράφτηκαν για να τραγουδιούνται από όλους. Η Γιώτα Νέγκα, με τη δύναμη και τη δωρικότητα της ερμηνείας της, και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, με τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά και το πάθος του, μοιράζονται τη σκηνή σε ένα πρόγραμμα χωρίς περιττά, με έμφαση στη φωνή και στο ίδιο το τραγούδι.

Την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει η Κωνσταντίνα Βαρσάμη. Μαζί τους παίζουν οι Νίκος Κατσίκης σε μπουζούκι και λαούτο, Κώστας Νικολόπουλος στις κιθάρες, Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, Γιώργος Δούσος στα πνευστά και Γιάννης Αγγελόπουλος στα κρουστά.

Παραστάσεις: 30 Οκτωβρίου και 6, 13, 20 Νοεμβρίου 2026, στις 21:30.

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο: 17€

Προπώληση: more.com