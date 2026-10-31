Ο Διονύσης Τσακνής παρουσιάζει το νέο μουσικό έργο «Το Φάντασμα απ’ το Παρελθόν», ένα άλμπουμ που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση και την αλληγορία, με κεντρικούς άξονες την εξουσία, τη συλλογική μνήμη, την προδοσία και τη διαρκή αναζήτηση της ελευθερίας.

Το έργο κυκλοφορεί ψηφιακά από την Ogdoo Music και αναμένεται να ακολουθήσει και έκδοση σε βινύλιο. Την αφήγηση αναλαμβάνει ο Μάκης Παπαδημητρίου, ενώ στα έντεκα κομμάτια συμμετέχουν ο Διονύσης Τσακνής, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, οι Κοινοί Θνητοί, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Γιώργος Παντελιάς και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Ένας μύθος που συνομιλεί με την πραγματικότητα

Στο επίκεντρο του «Φαντάσματος απ’ το Παρελθόν» βρίσκεται ένας τυφλός γέροντας, ο οποίος αφηγείται την ιστορία ενός χαρισματικού οραματιστή, του «Φαντάσματος». Χωρίς προσωπική φιλοδοξία για εξουσία, ο ήρωας εμπνέει πλήθη ονειροπόλων να χτίσουν ένα ιδανικό κάστρο και να δημιουργήσουν μια κοινότητα στην οποία το ατομικό «Εγώ» υποχωρεί μπροστά στο συλλογικό «Εμείς».

Η αρχική υπόσχεση, όμως, αρχίζει σταδιακά να φθείρεται. Η «Εξουσία» εμφανίζεται ως μια σαγηνευτική αλλά απατηλή παρουσία και εισβάλλει στο κάστρο, μετατρέποντας το όραμα της συλλογικής ευημερίας σε έναν κόσμο προδοσίας, σύγχυσης και αδιάκοπης σύγκρουσης.

Οι επόμενες γενιές ζουν πλέον μέσα σε μια ψευδαίσθηση. Πιστεύουν ότι εξακολουθούν να καθοδηγούνται από τον αρχικό οραματιστή, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο νέων, απρόσωπων εξουσιαστών.

Όταν τελικά το κάστρο παραδίδεται, η φυγή προς τη θάλασσα μετατρέπεται σε μια πιθανή νέα αρχή. Οι επιζώντες αναζητούν έναν τόπο όπου θα μπορούν ξανά να ζήσουν ελεύθερα, να τραγουδήσουν τον έρωτα και την ελπίδα χωρίς απαγορεύσεις. Τότε το Φάντασμα εμφανίζεται ξανά στην πλώρη των πλοίων τους. Τα δάκρυά του μπορούν να διαβαστούν είτε ως θλίψη για την προδοσία του αρχικού οράματος είτε ως συγκίνηση μπροστά στη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Ο μύθος και οι ιστορικές αναφορές μπλέκονται σε μια αφήγηση περισσότερο ποιητική παρά αυστηρά ρεαλιστική. Το έργο θέτει ερωτήματα για τη σχέση του ανθρώπου με την εξουσία, τη δύναμη της συλλογικότητας, τη χειραγώγηση της αλήθειας και την ανάγκη να παραμένει ζωντανή η αναζήτηση της ελευθερίας.

Οι φωνές του έργου

Ο Μάκης Παπαδημητρίου δίνει φωνή στον τυφλό γέροντα και λειτουργεί ως αφηγηματικός άξονας του έργου, ενώ κάθε τραγούδι φωτίζει διαφορετική πλευρά της ιστορίας.

Στην «Εξουσία» συμμετέχει η Ρίτα Αντωνοπούλου, στον «Στρατιώτη» ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, στον «Ικέτη του φεγγαριού» ο Φίλιππος Πλιάτσικας και στον «Εφιάλτη» ο Πάνος Μουζουράκης.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Γιώργος Τσακνής ερμηνεύουν τη «Διχασμένη εποχή», ο Σωκράτης Μάλαμας το «Μια άλλη φωνή» και ο Γιώργος Παντελιάς το «Στα φτερά του ονείρου».

Στον «Διάδοχο λόγο» συναντώνται οι Κοινοί Θνητοί με τον Διονύση Τσακνή, ενώ ο ίδιος ο δημιουργός ερμηνεύει επίσης το ομώνυμο τραγούδι και τον «Ανίκητο χρόνο». Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με την ορχηστρική εκδοχή του «Φαντάσματος απ’ το Παρελθόν».

Η σειρά των τραγουδιών

1. «Το Φάντασμα απ’ το Παρελθόν» — Διονύσης Τσακνής

2. «Εξουσία» — Ρίτα Αντωνοπούλου

3. «Στρατιώτης» — Κώστας Τριανταφυλλίδης

4. «Ικέτης του φεγγαριού» — Φίλιππος Πλιάτσικας

5. «Εφιάλτης» — Πάνος Μουζουράκης

6. «Διχασμένη εποχή» — Παυλίνα Βουλγαράκη, Γιώργος Τσακνής

7. «Ανίκητος χρόνος» — Διονύσης Τσακνής

8. «Διάδοχος λόγος» — Κοινοί Θνητοί, Διονύσης Τσακνής

9. «Μια άλλη φωνή» — Σωκράτης Μάλαμας

10. «Στα φτερά του ονείρου» — Γιώργος Παντελιάς

11. «Το Φάντασμα απ’ το Παρελθόν» — ορχηστρικό

Οι συντελεστές

Κείμενα – στίχοι – μουσική: Διονύσης Τσακνής

Αφήγηση: Μάκης Παπαδημητρίου

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μπαρμπαγάλας

Ενορχήστρωση κουαρτέτου εγχόρδων: Διονύσης Τσακνής

Εναρμόνιση γυναικείας χορωδίας: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Δημήτρης Μπαρμπαγάλας — ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, midi programming

Δημήτρης Μπέλλος — πιάνο, keyboards

Γιώργος Κοντραφούρης — solo Hammond στο Νο 8

Δημήτρης Φροσύνης — ηλεκτρικό μπάσο

Ηλίας Παρασκευόπουλος — τύμπανα

Θύμιος Παπαδόπουλος — φλάουτο, κλαρινέτο, alto saxophone

Διονύσης Κοκκόλης — τρομπέτα, flugelhorn

Στέφανος Μηλάς — 1ο και 2ο βιολί, βιόλα

Μαρίνα Κολοβού — βιολοντσέλο

Κοσμάς Κοκκόλης — τζουράς

Διονύσης Τσακνής — midi programming, μουσική επένδυση κειμένων

Φωνητικά:

Ιωάννα Μόρφη

Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Άννα Τάρμπα

Γιώργος Τσακνής

Ηχοληψία – Μίξεις – Mastering: Δημήτρης Μπέλλος

Το «Φάντασμα απ’ το Παρελθόν» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω της Ogdoo Music, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι θα ακολουθήσει και η έκδοσή του σε βινύλιο.