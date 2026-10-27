Οι Κοινοί Θνητοί παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τους είδα» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.

Η παράσταση ακολουθεί τις ιστορίες αγωνιστών και αγωνιστριών που εκτελέστηκαν ή θανατώθηκαν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1940, μέσα από αληθινές μαρτυρίες και σημειώματα που άφησαν λίγες ημέρες ή ώρες πριν από την εκτέλεσή τους.

«Τούτος ο τόπος απ’ άκρη σ’ άκρη έχει εκατοντάδες φυτεμένα κυπαρίσσια.

Στητά, περήφανα, γενναία.

Πότε σε ρεματιές, πότε σε λόφους, στέκουν αγέρωχα και μας θυμίζουν,

πως εμείς εδώ, σ’ αυτή τη γλώσσα γης με την Μεσόγειο,

πληρώσαμε ακριβά το μπόι που προτάξαμε στο Τέρας».

Γιάννης Ζαφείρης

Τις ιστορίες αυτές συνοδεύουν τραγούδια των Κοινών Θνητών αλλά και άλλα τραγούδια που έχουν ιδιαίτερη θέση στη μουσική τους διαδρομή.

Η παράσταση αφιερώνεται σε εκείνους και εκείνες που επέλεξαν τη θυσία και αντιστάθηκαν στη βία και τον φασισμό, φωτίζοντας προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τις πιο δύσκολες στιγμές της δεκαετίας του ’40.

«Ο καθένας μας μια ζωή χρωστάει.

Άλλοι τη δίνουν σήμερα, άλλοι θα τη δώσουν αύριο».

Συντελεστές:

Τραγούδι, κιθάρα: Βασίλης Φωτιάς

Rap: Μητσοφού

Τρομπέτα, λαούτο, μπαγλαμάς: Τάσος Μεϊμάρης

Κοντραμπάσο, τραγούδι: Αντώνης Μεϊμάρης

Κρουστά: Χρήστος Παππάς Κρεμμύδας

Κείμενο / Έρευνα: Γιάννης Ζαφείρης, Αντώνης Μεϊμάρης, Μπάμπης Συμεωνίδης

Σκηνοθεσία / Ηθοποιοί: Γιάννης Ζαφείρης, Μπάμπης Συμεωνίδης

Ηχοληψία: Κώστας Γιαννόπουλος

Φώτα: Γιώργος Κασσάκος

Παραγωγή: Βασίλης Μητρόπουλος

Έναρξη: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 21:30, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3, Σύνταγμα

Τηλ.: 210 3636144

Τιμές εισιτηρίων:

15€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

17€ γενικό εισιτήριο προπώλησης

19€ στο ταμείο του θεάτρου πριν από την παράσταση

Προπώληση: Ticket Services