Στην Καισαριανή,

Στο Σκοπευτήριο…

Στις 11 Σεπτέμβρη, του 2026,

οι Κοινοί Θνητοί,

στήνουμε πάνω στην Κορυφογραμμή

της Δεκαετίας μας, μια Συναυλία

με Ελεύθερη Είσοδο για όλο το Λαό,

για όλους τους Εργάτες, τους Φοιτητές, τους Νέους, τα Παιδιά και τους Γονείς,

που θέλουν να δώσουν το Παρόν τους,

στα τραγούδια που τιμούν

το Παρελθόν μας.

Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους, με τις 200 Φωνές Εκείνων,

που φύγαν τραγουδώντας

Την Πρωτομαγιά του ’44.

Ο Πανανθρώπινος Σκοπός Τους,

έβαψε ανεξίτηλα το Σκοπευτήριο,

για να μας θυμίζει τον Σκοπό μας.

Τα Βήματα Τους, Βήματα της Ιστορίας,

στα Χνάρια της Νιότης του Κόσμου.

Τιμή μας να βαδίζουμε σ’ αυτά.

Περιμένουμε τα δικά σας βήματα,

να σας οδηγήσουν το βράδυ της 11ης Σεπτέμβρη κι εσάς, εκεί, μαζί μας.

Στο Σκοπευτήριο,

Στην Καισαριανή…

* Απο νωρίς το απόγευμα θα γίνεται ξενάγηση στο χώρο του μουσείου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Σκοπευτήριο Καισαριανής

Είσοδος: Ελεύθερη