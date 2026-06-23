Το Κηποθέατρο Παπάγου υποδέχεται δύο δημιουργούς που έχουν αφήσει ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται στη σκηνή με την παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό», σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές, αλλά συνεχίζουν να ακούγονται ζωντανά, σημερινά και αναγνωρίσιμα.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φέρνει στον ανοιχτό χώρο του Κηποθεάτρου μια μουσική συνάντηση με έντονο χαρακτήρα. Δεν πρόκειται απλώς για δύο παράλληλα ρεπερτόρια, αλλά για ένα κοινό πρόγραμμα όπου οι διαδρομές των δύο καλλιτεχνών συνομιλούν μεταξύ τους, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές στιγμές της ελληνικής ροκ και τραγουδοποιίας.

Ο Κώστας Τουρνάς, με αφετηρία τους Poll και μια μεγάλη προσωπική πορεία στη συνέχεια, φέρνει στη σκηνή τραγούδια που έχουν περάσει από τη δισκογραφία στη συλλογική μνήμη: «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος», «Άνθρωπε αγάπα». Από την άλλη, ο Διονύσης Τσακνής, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, κουβαλά τραγούδια όπως το «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», οι «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και οι «Ρωγμές».

Στο «Ροκ το Ελληνικό», τα τραγούδια αυτά δεν παρουσιάζονται σαν απλή αναδρομή. Με νέες ενορχηστρώσεις, κοινές στιγμές επί σκηνής και τη συνοδεία των μουσικών τους, ο Τουρνάς και ο Τσακνής επιχειρούν να ξαναδιαβάσουν ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας μέσα από τη ζωντανή ενέργεια της συναυλίας. Το αποτέλεσμα υπόσχεται μια βραδιά με μνήμη, συναίσθημα, ρυθμό και τραγούδια που το κοινό ξέρει όχι μόνο να ακούει, αλλά και να τραγουδά.

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών έχει ήδη αποκτήσει δικό της κύκλο εμφανίσεων, μετά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις της μουσικής παράστασης «Το Ροκ το Ελληνικό». Στον Παπάγο, όμως, το πρόγραμμα αποκτά την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενός καλοκαιρινού ανοιχτού θεάτρου, εκεί όπου οι φωνές, οι κιθάρες και τα τραγούδια συναντούν το κοινό πιο άμεσα.

Η βραδιά στο Κηποθέατρο Παπάγου είναι από εκείνες τις συναυλίες που απευθύνονται και σε όσους έζησαν αυτά τα τραγούδια στην εποχή τους, αλλά και σε όσους τα ανακάλυψαν αργότερα. Γιατί το ελληνικό ροκ, όταν έχει πίσω του αληθινούς δημιουργούς και τραγούδια με διάρκεια, δεν μένει κλεισμένο σε μια συγκεκριμένη δεκαετία. Επιστρέφει κάθε φορά στη σκηνή σαν κοινή εμπειρία…

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Άλσος Παπάγου, οδός Κορυτσάς

Εισιτήρια: Προπώληση 18€ / Ταμείο 20€

Προπώληση: ticketservices.gr