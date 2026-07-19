Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής ψυχεδελικής pop επιστρέφει με διαφορετικό φως. Το «Έλα Ήλιε Μου» των Poll αποκτά μια νέα, σχεδόν επτάλεπτη εκδοχή μέσα από το remix του Zaq, του DJ και μουσικού παραγωγού Ζαχαρία Φάμελλου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025.

Το «Έλα Ήλιε Μου (Zaq Remix)» κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 15 Ιουλίου 2026 από τη Veego Records και αποτελεί την πρώτη μεταθανάτια κυκλοφορία του δημιουργού. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για το άλμπουμ «Greek Balearic Origins Re-Mixed & Re-Dubbed», ένα έργο με remixes, reworks και dub εκδοχές παλαιότερων ελληνικών τραγουδιών, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε βινύλιο το φθινόπωρο.

Ένα τραγούδι που κουβαλά περισσότερα από πενήντα χρόνια ιστορίας

Το «Έλα Ήλιε Μου» εμφανίστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη του 1971, στην μία πλευρά του πρώτου single των Poll, μαζί με το «Άνθρωπε Αγάπα». Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Τουρνάς, λίγο μετά την επιστροφή του από τον στρατό, σε μια εποχή κατά την οποία οι Poll έφερναν στην ελληνική μουσική στοιχεία από το folk rock, την ψυχεδέλεια και την κουλτούρα των χίπις.

Στη νέα εκδοχή, ο Zaq δεν αντιμετώπισε το τραγούδι σαν ένα παλιό υλικό που χρειάζεται απλώς πιο σύγχρονα beats. Διατηρεί τη φωνή του Κώστα Τουρνά, τις χαρακτηριστικές αρμονίες και το σιτάρ του πρωτοτύπου, αλλά τα τοποθετεί μέσα σε έναν διαφορετικό ηχητικό τοπίο.

Το remix, διάρκειας 6 λεπτών και 49 δευτερολέπτων, εξελίσσεται αργά μέσα από υπνωτικό ρυθμό, ζεστό μπάσο, synthesizers, psychedelic disco και cosmic ηλεκτρονικά στοιχεία. Η νέα παραγωγή δεν εξαφανίζει τον χαρακτήρα του τραγουδιού αλλά τον απλώνει στον χρόνο, σαν ένα μακρύ καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Τι σημαίνει όμως «balearic»;

Ο όρος «balearic» προέρχεται από τις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας και κυρίως από την Ίμπιζα. Δεν περιγράφει ένα αυστηρά οριοθετημένο μουσικό είδος, αλλά περισσότερο μια αισθητική και έναν τρόπο με τον οποίο διαφορετικές μουσικές μπορούν να συνυπάρξουν.

Η κουλτούρα του balearic beat διαμορφώθηκε στα clubs της Ίμπιζα τη δεκαετία του ’80, με σημαντική μορφή τον DJ Alfredo Fiorito στο Amnesia. Στα sets του μπορούσαν να συναντηθούν χωρίς περιορισμούς η disco, η pop, το rock, η house, το funk, το dub, η ambient και το new wave, αρκεί να δημιουργούσαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

Το balearic δεν σημαίνει επομένως απαραιτήτως γρήγορη club μουσική. Συχνά βασίζεται σε έναν χαλαρό, κυλιόμενο ρυθμό, σε μεσογειακές εικόνες, σε ονειρικές ηλεκτρονικές υφές και σε μια αίσθηση ελευθερίας που θυμίζει ανοιχτό ορίζοντα, παραλία και τη λεγόμενη «μαγική ώρα» λίγο πριν δύσει ο ήλιος.

Αυτό ακριβώς αναδεικνύει ο Zaq στο «Έλα Ήλιε Μου». Αναγνώρισε ότι η ψυχεδελική διάθεση και η φωτεινή μελωδία του τραγουδιού των Poll είχαν ήδη μέσα τους κάτι βαθιά μεσογειακό και τα μετέφερε σε ένα νέο περιβάλλον, χωρίς να αλλοιώνει την αρχική τους ψυχή.

Η έγκριση του Κώστα Τουρνά

Ο Zaq δεν προχώρησε μόνος του στην επεξεργασία ενός τόσο ιστορικού τραγουδιού. Περίπου δέκα μήνες πριν από την κυκλοφορία επικοινώνησε με τον Κώστα Τουρνά, του παρουσίασε δείγμα της δουλειάς του και ζήτησε την έγκρισή του.

Ο Τουρνάς άκουσε την κατεύθυνση που είχε επιλέξει, του άρεσε το αποτέλεσμα και του έδωσε το πράσινο φως για να συνεχίσει.

Η στάση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Το «Έλα Ήλιε Μου» δεν χρησιμοποιείται απλώς ως αναγνωρίσιμο δείγμα μέσα σε μια ηλεκτρονική παραγωγή. Η νέα εκδοχή δημιουργήθηκε με σεβασμό προς τον αρχικό συνθέτη και με την πρόθεση να ανοίξει το τραγούδι σε ένα διαφορετικό ακροατήριο.

Ποιος ήταν ο Zaq

Πίσω από το όνομα Zaq βρισκόταν ο Ζαχαρίας Φάμελλος, DJ, μουσικός παραγωγός και συνθέτης με πολυετή παρουσία στην ελληνική ηλεκτρονική σκηνή. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα, είχε τεχνική κατάρτιση ως ηλεκτρονικός μηχανικός, συνδυάζοντας τη γνώση του ήχου και της τεχνολογίας με μια βαθιά αγάπη για τα βινύλια και τη μουσική αναζήτηση.

Δεν υπήρξε δημιουργός που κινήθηκε με βάση τα στενά όρια ενός μόνο είδους. Τα DJ sets και οι παραγωγές του ένωναν τις ατμοσφαιρικές balearic αποχρώσεις με την italo disco, τα synthesizers της δεκαετίας του ’80, την cosmic μουσική και διαφορετικές πλευρές της ελληνικής δισκογραφίας.

Ιδιαίτερα γνωστή στους φίλους της underground ηλεκτρονικής σκηνής έγινε η δική του επεξεργασία στο «Δεν Πιστεύω», το τραγούδι που είχε γράψει ο Μιχάλης Ρακιντζής για την Ελένη Δήμου. Ο Zaq το μετέτρεψε σε μια αργή, ονειρική balearic εκδοχή, η οποία κυκλοφόρησε σε βινύλιο και βρήκε ακροατές και εκτός Ελλάδας. Είχε επίσης δουλέψει πάνω σε τραγούδι της Αρλέτας, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του για τη δημιουργική επαναπροσέγγιση του ελληνικού ρεπερτορίου.

Ο Ζαχαρίας Φάμελλος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τον Δεκέμβριο του 2025, σε ηλικία 38 ετών. Η απώλειά του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αθηναϊκή μουσική κοινότητα, όπου ήταν γνωστός για τις μουσικές του γνώσεις, την υψηλή αισθητική και τη διακριτική αλλά ουσιαστική δημιουργική του παρουσία.

Το άλμπουμ που δεν πρόλαβε να παρουσιάσει

Το «Έλα Ήλιε Μου» αποτελεί την πρώτη γεύση από το «Greek Balearic Origins Re-Mixed & Re-Dubbed», μια συλλογή που αποτυπώνει την ιδιαίτερη σχέση του Zaq με την ελληνική μουσική των δεκαετιών του ’70, του ’80 και του ’90.

Η ιδέα δεν ήταν να μετατραπούν απλώς παλαιότερα τραγούδια σε χορευτικά remixes. Ο Zaq αναζητούσε μέσα στις αρχικές ηχογραφήσεις μελωδίες, ρυθμούς και ατμόσφαιρες που μπορούσαν να αποκτήσουν μια διαφορετική ζωή μέσα από την balearic, την disco, την dub και την ηλεκτρονική αισθητική του.

Για τη Veego Records, η κυκλοφορία του άλμπουμ έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και καλλιτεχνική σημασία. Δεν αποτελεί μόνο την παρουσίαση ενός έργου που είχε ολοκληρωθεί πριν από τον θάνατο του δημιουργού του, αλλά και έναν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε την ελληνική μουσική κληρονομιά χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς φόβο να την οδηγήσει σε νέες περιοχές.

Το «Έλα Ήλιε Μου (Zaq Remix)» δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει την ιστορική εκτέλεση των Poll. Την αφήνει να αναπνεύσει μέσα σε έναν άλλο χρόνο και σε ένα διαφορετικό τοπίο.

Το φως του πρωτοτύπου συναντά τον υπνωτικό ρυθμό της Ίμπιζα, η ψυχεδελική Ελλάδα του 1971 περνά μέσα από τα synthesizers του σήμερα και ένα τραγούδι που καλούσε τον ήλιο να έρθει μετατρέπεται, πενήντα πέντε χρόνια αργότερα, σε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό προς τον άνθρωπο που του έδωσε αυτή τη δεύτερη ζωή…