Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής.

Ο Κώστας Τουρνάς, με πορεία που ξεκινά από τους θρυλικούς Poll και φτάνει στις σόλο επιτυχίες του που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική μας κουλτούρα, συναντά τον Διονύση Τσακνή, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, που άφησε το δικό του στίγμα σε ένα ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού ροκ.

Στη σκηνή του Άλσους οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή.

Ο Κώστας Τουρνάς φέρνει στη σκηνή μεγάλες του επιτυχίες όπως τα «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω», «Όπου φυσάει ο άνεμος» και φυσικά το εμβληματικό «Άνθρωπε αγάπα».

Ο Διονύσης Τσακνής μας χαρίζει τραγούδια-ορόσημα όπως τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι», «Ρωγμές» και πολλά ακόμη.

Με τη δύναμη των στίχων, τη χημεία των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, τις νέες ενορχηστρώσεις, τα απρόσμενα ντουέτα και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, «Το Ροκ το Ελληνικό» θα είναι μια εμπειρία-γιορτή για όσους θέλουν να ζήσουν ξανά τη μαγεία του ροκ που συγκινεί και ξεσηκώνει.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

…και κάθε Σάββατο

Ώρα έναρξης 21:00

Θέατρο Άλσος

Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλέφωνα: 210-8227471, 210-8831487

Εισιτήρια από 15€

Προπώληση: more.com