Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το φθινόπωρο του 2019, η Αναστασία Μουτσάτσου παρουσίαζε το «Απ’ το μέλλον κι απ’ το παρελθόν», σε μουσική Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους Ουρανίας Πατέλλη. Ένα χασάπικο που προανήγγελλε τον επόμενο προσωπικό της δίσκο, αλλά έφτανε στους ακροατές μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία: ο συνθέτης του είχε ήδη φύγει από τη ζωή…

Ο Μαχαιρίτσας το είχε γράψει ειδικά για τη φωνή της, λίγους μήνες νωρίτερα. Ήταν μία από τις τελευταίες συνθέσεις του. Η μουσική του συναντούσε τον ερωτικό λόγο της Πατέλλη και μια ερμηνεύτρια με την οποία τον συνέδεε, πέρα από τη συνεργασία, προσωπική φιλία.

Την ενορχήστρωση ανέλαβαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Κώστας Μπουντούρης, ενώ το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Μικρός Ήρως. Στη συνέχεια έδωσε τον τίτλο του και στο άλμπουμ της Μουτσάτσου, που ακολούθησε το 2020.

Ένας δίσκος που ξεκίνησε από …μια αλλαγή γνώμης

Η διαδρομή προς εκείνο το άλμπουμ είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα. Η Αναστασία Μουτσάτσου επέστρεφε στον χειμώνα του 2016–2017, παρουσιάζοντας στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο τις «Γυναίκες», μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τη Μυρτώ Αλικάκη.

Εκείνη την περίοδο είχε αποφασίσει ότι δεν θα ασχολούνταν ξανά με την έκδοση ολόκληρου δίσκου. Η κατάσταση στη δισκογραφία την είχε αποθαρρύνει και σκεφτόταν να συνεχίσει μόνο με μεμονωμένα τραγούδια.

Ένα βράδυ, μετά την παράσταση, ο παραγωγός Άγγελος Σφακιανάκης τής πρότεινε έναν δίσκο πάνω σε στίχους μιας νέας δημιουργού, της Ουρανίας Πατέλλη. Η πρώτη αντίδρασή της ήταν επιφυλακτική. Όπως εξηγούσε αργότερα: «Δεν ήταν έπαρση ούτε αδιαφορία, ήταν φόβος και παραίτηση».

Οι στίχοι όμως την εντυπωσίασαν και έγιναν η αφορμή για να αλλάξει στάση. Ακολούθησαν οι μελοποιήσεις και, με κάθε καινούργιο τραγούδι που έφτανε, επέστρεφε και η διάθεση να προχωρήσει. Η ολοκλήρωση του δίσκου χρειάστηκε περισσότερα από τρία χρόνια. Όταν ήρθε η ώρα να ονομαστεί, επιλέχθηκε ο τίτλος της σύνθεσης του Μαχαιρίτσα.

Στο άλμπουμ συγκεντρώθηκαν εννέα τραγούδια, όλα σε στίχους της Πατέλλη. Τις μουσικές υπέγραψαν οι Νίκος Ξυδάκης, Γιώργος Ανδρέου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Καζαντζής, Παντελής Θαλασσινός, Απόστολος Ρίζος, Θέμης Καραμουρατίδης, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης και Ευτυχία Μητρίτσα. Το «Απ’ το μέλλον κι απ’ το παρελθόν» τοποθετήθηκε τρίτο στη σειρά των κομματιών.

Δυστυχώς, το «Απ’ το μέλλον κι απ’ το παρελθόν» δεν απέκτησε ποτέ ένα γυρισμένο βίντεο κλιπ…

Η ανάμνηση του Λαυρέντη

Μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» τον Φεβρουάριο του 2020, η Μουτσάτσου περιέγραφε τι την είχε προσελκύσει στη γραφή της Πατέλλη: τον προσωπικό της τρόπο να μιλά για τον έρωτα, τη σκληρότητα που μπορούσε να συνυπάρχει με την τρυφερότητα, χωρίς να γίνεται γλυκερή.

Στην ίδια συνέντευξη αναφερόταν και στην απώλεια του Μαχαιρίτσα. Τον θυμόταν ως φίλο τρυφερό, υποστηρικτικό και πρόθυμο να βοηθήσει. Από την καθημερινή επικοινωνία τους είχε κρατήσει μια μικρή, χαρακτηριστική λεπτομέρεια: όταν τον καλούσε στο τηλέφωνο, εκείνος της απαντούσε «Έλα πουλάκι μου!».

Αυτή η μαρτυρία δίνει ένα συγκεκριμένο ανθρώπινο πλαίσιο στη συνεργασία τους. Πίσω από το όνομα του συνθέτη υπήρχε ένας φίλος, του οποίου η απουσία ήταν ακόμη πολύ πρόσφατη όταν παρουσιάστηκε το τραγούδι.

Στους στίχους, η Πατέλλη συνδέει την έλξη με την αίσθηση της αναγνώρισης: ένα πρόσωπο ξένο μοιάζει συγχρόνως οικείο, ενώ η συνάντηση φέρνει μαζί της την επιστροφή και την επιθυμία. Το «Να ’ξερες λοιπόν πώς σε πεθύμησα» συμπυκνώνει αυτή τη συνύπαρξη έρωτα και μνήμης…