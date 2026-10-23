Ο Γιώργος Θεοφάνους επιστρέφει στη Medusa Athens με το «90’s Party», ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη δεκαετία του ’90 και στα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη δική του δημιουργική διαδρομή.

Κάθε Κυριακή απόγευμα, ο Γιώργος Θεοφάνους θα συναντά το κοινό μαζί με τους ερμηνευτές Όλγα Βενετσιάνου, Άγγελο Ανδριανό, Μαίρη Στεφανακίδη και Νίκο Παπουτσή, ενώ σε κάθε εμφάνιση θα υπάρχει και διαφορετικός special guest.

Για τον ίδιο, τα ’90s αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο της πορείας του, με τραγούδια και μελωδίες που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία και εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε αυτή την περίοδο, με έμφαση στις γνωστές επιτυχίες της εποχής και στη σύνδεσή τους με τη δική του μουσική διαδρομή.

Συντελεστές:

Μπουζούκι: Νίκος Σταυρόπουλος

Μπάσο: Τάσος Γρηγοριάδης

Πλήκτρα: Μιχάλης Κωνσταντινίδης

Τύμπανα: Αλέξανδρος Κούρος

Κιθάρα: Μπάμπης Μερκούρης

Ήχος: Γιώργος Χούντας, Μανώλης Καλίτσης

Έναρξη: Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 16:00

Medusa Athens

Μακρή 2, Πλάκα, Αθήνα 117 42

Τηλ.: 212 8107038

Εισιτήρια: more.com