Η Γλυκερία εγκαινιάζει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία με το νέο τραγούδι «Ο Άνθρωπος», που κυκλοφορεί από τη Heaven Music.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Θεοφάνους και τους στίχους ο Θάνος Παπανικολάου, σε μια πρώτη γνωριμία με τη νέα συνεργασία της σπουδαίας ερμηνεύτριας με τον γνωστό συνθέτη.

Ο «Άνθρωπος» φέρνει στο προσκήνιο μία Γλυκερία άμεση και βαθιά εκφραστική, σε ένα τραγούδι που στηρίζεται στη δύναμη της ερμηνείας και στον συναισθηματικό λόγο. Η χαρακτηριστική φωνή της συναντά τη μελωδική γραφή του Γιώργου Θεοφάνους και τους στίχους του Θάνου Παπανικολάου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κινείται σε γνώριμα λαϊκά μονοπάτια, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του.

Το τραγούδι αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία από την ευρύτερη δισκογραφική σύμπραξη της Γλυκερίας με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο συνθέτης έχει αναλάβει τη μουσική του νέου της δίσκου, για τον οποίο έχει συγκεντρωθεί υλικό από στενούς συνεργάτες του, με τα τραγούδια να αναμένεται να παρουσιάζονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί και στο παρελθόν σε επιμέρους συνεργασίες, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που δουλεύουν μαζί πάνω σε ένα ολοκληρωμένο προσωπικό δισκογραφικό έργο της Γλυκερίας.

Ο «Άνθρωπος» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.