Με μια νέα ερωτική δημιουργία επιστρέφει ο Χρήστος Δάντης, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Η Αγάπη Στο ’Χω Πει».

Ο δημοφιλής ερμηνευτής και τραγουδοποιός, που έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία γεμάτη επιτυχίες και μουσικές αναζητήσεις, στρέφεται αυτή τη φορά στην πιο συναισθηματική πλευρά του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγάπη και η ανάγκη να εκφράζονται όσα πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε, ακόμη κι όταν τα αισθανόμαστε έντονα.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Χρήστος Δάντης, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Βασίλη Γιαννόπουλο, έναν δημιουργό με τον οποίο έχει συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Η νέα τους συνάντηση συνεχίζει μια δημιουργική σχέση που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στη δισκογραφία του τραγουδιστή.

Από τις pop και rock αναζητήσεις μέχρι τις πιο λαϊκές και ερωτικές του στιγμές, ο Χρήστος Δάντης δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος. Αυτή η ευελιξία παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής του διαδρομής, επιτρέποντάς του να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς ήχους και διαθέσεις.

Το «Η Αγάπη Στο ’Χω Πει» έρχεται να προστεθεί στις κυκλοφορίες μιας ιδιαίτερα δραστήριας χρονιάς για τον καλλιτέχνη, μετά τα «Γίνεται Πάρτυ» και «Αλκοόλ Δυνατό». Παράλληλα, ο Δάντης έχει προαναγγείλει τη νέα δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Via Dante», χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο τραγούδι θα περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Το νέο single είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες από τη Heaven Music.