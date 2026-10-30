Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη επιστρέφουν μαζί στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus με το «ON FIRE 2».

Μετά την περσινή τους συνάντηση, οι δύο καλλιτέχνες συνεχίζουν τη συνεργασία τους με ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις μεγάλες επιτυχίες της προσωπικής τους διαδρομής, σε τραγούδια που έχουν σημαδέψει διαφορετικές περιόδους της ελληνικής pop και rock σκηνής, αλλά και σε διασκευές που φέρνουν κοντά διαφορετικά μουσικά ύφη.

Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη κουβαλούν δύο ξεχωριστές δισκογραφικές πορείες, με κοινό σημείο την έντονη σκηνική παρουσία και τη σχέση τους με το pop και το rock τραγούδι. Στο «ON FIRE 2» οι δύο διαδρομές συναντιούνται ξανά μέσα από γνωστά τραγούδια, ανατροπές στο ρεπερτόριο και κοινές ερμηνείες.

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος — ηλεκτρική κιθάρα

Μάριος Λούπασης — ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Τιπτιρής — πλήκτρα

Marco Grinover — μπάσο

Στέλιος Παύλου — τύμπανα

Ηχοληψία: Μιχάλης Σκαράκης & Άγγελος Λιαπίκος

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή

Ώρα: 21:30

Διάρκεια: 180 λεπτά

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ.: 210 9226975

Εισιτήριο: 18€

Προπώληση: more.com