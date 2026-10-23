Το «Όνειρα που καίνε» είναι το νέο single της Ευρυδίκης, σε μουσική και στίχους του Bob Katsionis, και φέρνει μαζί του κάτι από την ατμόσφαιρα των ’80s και των ’90s, μέσα από το neo-glam rock του σήμερα.

«Από την πρώτη στιγμή που άκουσα τις πρώτες νότες του Bob, ένιωσα πως αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μένα. Κατάφερε να αποτυπώσει στους στίχους και τη μουσική όλη τη χαρά και την ξεγνοιασιά των εφηβικών μου χρόνων. Με όλη την τρέλα, τα ρίσκα και τα πάθη που μας κρατούν ζωντανούς. Το “Όνειρα που καίνε” είναι ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, πάθος, ρομαντισμό, ηλεκτρισμό και αλήθεια, ακριβώς όπως η μουσική που αγάπησα από την αρχή της πορείας μου».

Ευρυδίκη

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει δυναμικά στον απόλυτο ροκ ήχο της με ένα τραγούδι που έχει τη δύναμη να σε ταξιδέψει από τα πρώτα του δευτερόλεπτα.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό βίντεο κλιπ 80s-90s αισθητικής. Σε μια διαδρομή χωρίς προορισμό, με το θρυλικό μαύρο σπορ αυτοκίνητο “ΚΙΤΤ” (Knight Rider), του Στέλιου Στρογγυλού, μαύρα δερμάτινα και τη γνωστή κιθαριστική παρουσία του Bob Katsionis μέσα σε νυχτερινούς καπνούς, το οπτικό αποτέλεσμα μας μεταφέρει σε μια εποχή που όλοι μας λατρέψαμε και νοσταλγούμε.

Στο βίντεο κλιπ, η Ευρυδίκη κάθεται στο τιμόνι του KITT, του αυτοκινήτου που έγινε γνωστό από τη σειρά «Ο ιππότης της ασφάλτου». Η εικόνα προσθέτει μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην τηλεοπτική κουλτούρα των ’80s και δένει με την εποχή που η ίδια έχει αναφέρει ως μουσική επιρροή για το «Όνειρα που καίνε».

Το «Όνειρα που καίνε» κυκλοφορεί από τη Heaven Music.