Ένα μικρό κομμάτι από το παρελθόν της Mariah Carey βρίσκει ξανά τον δρόμο προς το κοινό, ύστερα από 25 ολόκληρα χρόνια! Η Αμερικανίδα σταρ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο videoclip του «Last Night a DJ Saved My Life», ενός τραγουδιού από το πολυσυζητημένο album «Glitter» του 2001, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της καριέρας της.

Το βίντεο γυρίστηκε το 2001, σε σκηνοθεσία της Sanaa Hamri, με σκοπό να συνοδεύσει την προώθηση του τραγουδιού. Τα σχέδια όμως για την εμπορική κυκλοφορία του single εγκαταλείφθηκαν και το videoclip δεν γνώρισε την προβολή που αρχικά προοριζόταν να έχει. Παρότι είχε εμφανιστεί παλαιότερα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας και κυκλοφορούσε μεταξύ των θαυμαστών της, μόλις στις 27 Νοεμβρίου 2026 αναρτήθηκε επίσημα στο YouTube.

Το «Last Night a DJ Saved My Life» δεν ήταν εξαρχής τραγούδι της Mariah Carey. Πρόκειται για διασκευή της ομώνυμης disco επιτυχίας των Indeep, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1982 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία την επόμενη χρονιά. Μια σύνθεση του Michael Cleveland, η οποία αφηγείται με χιούμορ και χορευτική διάθεση πώς ένας DJ μπορεί να γίνει η απρόσμενη σωτηρία από μια ερωτική απογοήτευση. Όχι με κάποια σπουδαία συμβουλή, αλλά απλώς επιλέγοντας το κατάλληλο τραγούδι!

Στην εκδοχή της Carey, ο disco χαρακτήρας της πρωτότυπης ηχογράφησης συναντά την R&B και το hip-hop των αρχών της δεκαετίας του 2000. Συμμετέχουν οι Busta Rhymes, Fabolous και DJ Clue, ενώ την παραγωγή υπογράφουν η ίδια η τραγουδίστρια, ο DJ Clue και ο Duro.

Το τραγούδι είχε συμπεριληφθεί στο «Glitter», ένα album που συνδέθηκε με μια δύσκολη περίοδο για τη Mariah Carey. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ συνόδευε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια. Η ταινία δεν γνώρισε την αναμενόμενη επιτυχία και οι αρνητικές κριτικές επηρέασαν την υποδοχή ολόκληρου του εγχειρήματος. Για αρκετά χρόνια, το «Glitter» παρέμεινε μία από τις λιγότερο αγαπητές στιγμές της δισκογραφίας της, παρά τις αξιόλογες μουσικές συνεργασίες και τη δημιουργική προσπάθεια που είχε επενδυθεί σε αυτό.

Η ιστορία, ωστόσο, επιφύλασσε μια ανατροπή…

Το 2018, οι θαυμαστές της Mariah Carey ξεκίνησαν την καμπάνια #JusticeForGlitter, ζητώντας ουσιαστικά την επανεκτίμηση του album. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο δίσκος κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του αμερικανικού iTunes, δεκαεπτά χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του!

Η φετινή συμπλήρωση 25 χρόνων έφερε μια νέα επετειακή έκδοση του «Glitter», η οποία κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου 2026 από τις Def Jam Records και Universal Music Enterprises. Η διευρυμένη ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει 27 κομμάτια, ανάμεσά τους σπάνιες ηχογραφήσεις, εναλλακτικές εκτελέσεις, remixes και ζωντανό υλικό, ενώ ο δίσκος επέστρεψε και σε βινύλιο.

Η Mariah Carey έχει αναγνωρίσει ότι η αρχική αντιμετώπιση του «Glitter» την είχε πληγώσει ιδιαίτερα, καθώς επρόκειτο για μια δουλειά στην οποία είχε αφιερώσει πολλή αγάπη και προσωπική προσπάθεια. Η μεταγενέστερη αποδοχή του από το κοινό έδωσε τελικά στο album μια δεύτερη ζωή.

Και κάπως έτσι, το «Last Night a DJ Saved My Life» επιστρέφει με το επίσημο videoclip του, θυμίζοντας μια εποχή όπου η Mariah Carey πειραματιζόταν με τους disco ήχους των ’80s και την hip-hop παραγωγή της νέας χιλιετίας.

Ίσως τελικά ο DJ του τραγουδιού να έσωσε κάτι περισσότερο από μια πληγωμένη καρδιά. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, βοηθά να επιστρέψει στο προσκήνιο ένας δίσκος που για μεγάλο διάστημα έμοιαζε καταδικασμένος να μείνει στη σκιά!