Η Mariah Carey παρουσίασε σε 4K το βίντεο του «Loverboy (Remix)», στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 25 χρόνια του Glitter. Το τραγούδι και το κλιπ προέρχονται από το 2001. Η νέα κυκλοφορία είναι η αποκατεστημένη εικόνα τους, λίγες ημέρες πριν από την επετειακή επανέκδοση του άλμπουμ.

Το βίντεο, με τη συμμετοχή των Da Brat, Ludacris, Shawnna και Twenty II, είχε σκηνοθετήσει ο φωτογράφος και σκηνοθέτης David LaChapelle. Για τη νέα έκδοση, η ομάδα αποκατάστασης επέστρεψε στο αρχικό φιλμ 35 χιλιοστών: το σάρωσε καρέ καρέ, ανασύνθεσε το μοντάζ και έκανε νέα χρωματική επεξεργασία, διατηρώντας τη μορφή του κλιπ όπως είχε παρουσιαστεί τότε. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η εκδοχή του βίντεο γίνεται διαθέσιμη ψηφιακά από την αρχική της κυκλοφορία.

Η επιστροφή του Glitter

Το «Loverboy (Remix)» ανοίγει το Glitter, το άλμπουμ που συνόδευσε την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια την Carey. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται το 1983 και η μουσική αντλεί στοιχεία από την disco, τη funk, την pop, το R&B και το hip-hop. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2001, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις ΗΠΑ, και η υποδοχή του απείχε πολύ από όσα είχε γνωρίσει έως τότε η τραγουδίστρια.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο την είχε πληγώσει η αντιμετώπιση του Glitter. Οι θαυμαστές της, όμως, συνέχισαν να το στηρίζουν. Το 2018 η διαδικτυακή καμπάνια #JusticeForGlitter έφερε ξανά τον δίσκο στην επικαιρότητα, φτάνοντάς τον στην κορυφή του καταλόγου άλμπουμ του iTunes.

Στις 30 Οκτωβρίου αναμένεται η επετειακή επανέκδοση: το Glitter θα επιστρέψει σε βινύλιο, ενώ η ψηφιακή deluxe έκδοση θα περιλαμβάνει 15 επιπλέον κομμάτια, ανάμεσά τους σπάνιες και προηγουμένως ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις. Η αποκατάσταση του «Loverboy (Remix)» είναι το νεότερο βήμα αυτής της επιστροφής, δίνοντας ξανά θέση σε ένα βίντεο που για χρόνια δεν ήταν διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

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