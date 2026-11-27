Μπορεί μια συναυλία να μη χωρίζει τη σκηνή από την πλατεία, αλλά να καλεί όλους να πάρουν μέρος στη μουσική; Αυτή την ιδέα βάζει στο επίκεντρο η Αγγελική Τουμπανάκη με τη νέα σειρά παραστάσεων «Κύκλοι & Κοινότητες», που ξεκινά τον Δεκέμβριο στο Κύτταρο Live και θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Τέσσερις συναντήσεις αφιερωμένες σε διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, με πρώτο προορισμό τη Μεσόγειο.

Η πρώτη βραδιά, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, θα κινηθεί από τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Τραγούδια, γλώσσες και ρυθμοί που έχουν ταξιδέψει ανάμεσα στους λαούς της περιοχής θα συναντήσουν σύγχρονες ενορχηστρώσεις, αυτοσχεδιασμούς και ηλεκτρονικούς ήχους. Η γκάιντα, οι φλογέρες και το καβάλ θα συνομιλήσουν με την ηλεκτρική κιθάρα, το μπάσο, τα τύμπανα και τις ηχητικές επεξεργασίες.

Σημαντικό στοιχείο του εγχειρήματος είναι πως το κοινό δεν θα περιοριστεί στον ρόλο του θεατή. Με τον Φωνητικό Κύκλο (Vocal Circle / Circle Singing) και το Body Music, οι μουσικοί θα προσκαλούν όσους βρίσκονται στον χώρο να συμμετέχουν με τη φωνή, τα χέρια, το σώμα και τον ρυθμό τους, συμβάλλοντας σε μια μουσική σύνθεση που διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή.

Μαζί με την Τουμπανάκη και τους συνεργάτες της θα βρεθεί ο Ιταλός μουσικός Simone Mongelli, με το Body Music και τα κρουστά του, καθώς και η ομάδα του Body Music Yeelen. Στη συνάντηση συμμετέχει ακόμη η Φανή Δεμέστιχα με την ομάδα flamenco της, όπως και ο Φωνητικός Κύκλος «Από το εγώ στο εμείς».

Η Αγγελική Τουμπανάκη, βοκαλίστρια, καθηγήτρια φωνής και αυτοσχεδιασμού και δημιουργός μουσικών εγχειρημάτων που συνδυάζουν την παράδοση, την jazz και τον πειραματισμό, αντιμετωπίζει τη συλλογική μουσική πράξη ως έναν τρόπο επικοινωνίας. Στη σειρά «Κύκλοι & Κοινότητες», η ιδέα αυτή αποκτά έναν ευρύτερο ορίζοντα, καθώς κάθε βραδιά θα φιλοξενεί διαφορετικούς καλλιτέχνες, χορωδίες και μουσικές ή χορευτικές ομάδες.

Τέσσερις μουσικές συναντήσεις

Η σειρά θα αναπτυχθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες: «Μεσόγειος» στις 22 Δεκεμβρίου 2026, «Βαλκάνια» στις 21 Ιανουαρίου 2027, «Αφρική» στις 18 Φεβρουαρίου και «Βραζιλία» στις 8 Απριλίου. Οι συμμετοχές και το αναλυτικό πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.

Οι συντελεστές της πρώτης βραδιάς

Αγγελική Τουμπανάκη: φωνή, loops, FX

Γιώργος Μακρής: γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Κλέων Αντωνίου: κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς: μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης: τύμπανα, pads, sound design

Simone Mongelli: Body Music, κρουστά

Συμμετέχουν επίσης: Body Music Yeelen, Φανή Δεμέστιχα και ομάδα flamenco, Φωνητικός Κύκλος «Από το εγώ στο εμείς».

Καλλιτεχνική σύλληψη και επιμέλεια: Αγγελική Τουμπανάκη

Επικοινωνία και εκτέλεση παραγωγής: Γαρυφαλλιά Τσιάρα

Πρώτη παράσταση: Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026

Θεματική: «#1 Μεσόγειος»

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη: 21:30

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Πληροφορίες και κρατήσεις: 210 8224134, 697 7641373

Εισιτήρια

Προπώληση: 13€

Ταμείο: 15€

Το εισιτήριο αφορά την είσοδο στον χώρο (μπαρ).

Προπώληση: more.com

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Λίγα λόγια για την Αγγελική Τουμπανάκη

Βοκαλίστρια, ερευνήτρια, καθηγήτρια φωνής και αυτοσχεδιασμού, μαέστρος χορωδιών και διδάκτορας Μοριακής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Αγγελική Τουμπανάκη κινείται ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη, εξερευνώντας τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής ως μέσου μουσικής δημιουργίας, επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και συλλογικής έκφρασης. Απο το 2005 ειναι παραγωγός και δημιουργός διαφορετικών projects παραδοσιακής, world fusion, jazz και ηλεκτρονική- πειραματικής μουσικής.

Δημιουργός του «Φωνητικού Κύκλου – από το εγώ στο εμείς» (Vocal Circle) και ιδρύτρια της Artivism Productions και του FOR WOMEN Artivism Festival, πιστεύει στη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας και της τέχνης με κοινωνικό αποτύπωμα.