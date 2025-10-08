Τα Υπόγεια Ρεύματα, ένα από τα σημαντικότερα και πιο διαχρονικά συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής, συναντούν ξανά την εκρηκτική φωνή και σκηνική παρουσία της Αγγελικής Τουμπανάκη, που θα συνοδεύεται από την εξαιρετική μπάντα της.

Μαζί μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου το ροκ συναντά την πειραματική φωνή, η ποίηση τον ηλεκτρισμό και οι ήχοι θα στήσουν μια μεγάλη γιορτή.

Η πρώτη τους συνάντηση επί σκηνής πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη συναυλία των Υπογείων Ρευμάτων για τα 30 χρόνια τους στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου η Αγγελική Τουμπανάκη απογείωσε με τα φωνητικά της τα τραγούδια «Αγέρα μου Δραπέτη» και «Ρόζα Λούξενμπουργκ». Λίγους μήνες αργότερα, η συνεργασία τους συνεχίστηκε δυναμικά στη σκηνή του Κυττάρου, με το κοινό να αγκαλιάζει θερμά αυτή τη μουσική σύμπραξη.

Από αυτόν τον δημιουργικό διάλογο γεννήθηκε η ιδέα για μια double bill συναυλία, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και εκπλήξεις που θα παρουσιάσουν επί σκηνής!

Μαζί τους θα βρεθεί και ο Αποστόλης Κάλτσας — μέλος της μπάντας της Αγγελικής Τουμπανάκη και παλιός συνοδοιπόρος επί χρόνια των Υπογείων Ρευμάτων.

Αγγελική Τουμπανάκη & Band

Γιώργος Μακρής – γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Γρηγόρης Ντάνης – κιθάρα

Απόστολος Κάλτσας – μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης – τύμπανα, pads

Αγγελική Τουμπανάκη – φωνή, loops, Fx

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης (πόρτες): 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8224134

Εισιτήρια: 13€ προπώληση – 15€ στο ταμείο

Προπώληση: more.com