Σε μια εποχή όπου οι φωνές συχνά καλύπτονται από τον «θόρυβο», τα Υπόγεια Ρεύματα επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ «Οργή Λαού» – ένα έργο – παρέμβαση που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στη μελοποιημένη ποίηση εμβληματικών φωνών, όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, υπογραμμίζοντας εξαρχής τον πολιτικό και κοινωνικό του πυρήνα.

Αφορμή για το άλμπουμ αποτέλεσαν οι συναυλίες του GRis Festival σε Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη & Βερολίνο, όπου τα Υπόγεια Ρεύματα συμμετείχαν παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μελοποιημένης ποίησης, με νέες και παλαιότερες συνθέσεις. Το υλικό αυτό, δοκιμασμένο στη σκηνή και σε άμεση επαφή με το κοινό, οδήγησε το συγκρότημα στη δημιουργία αυτής της νέας δισκογραφικής δουλειάς.

Η σχέση των Υπογείων Ρευμάτων με την ποίηση είναι διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, ενώ έχουν επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιητών. Με το «Οργή Λαού», αυτή η διαδρομή φτάνει στην πιο άμεση και ολοκληρωμένη της έκφραση.

Στο «Οργή Λαού», η ποίηση δεν λειτουργεί ως αναφορά, αλλά ως αιχμή: σαρκαστική, οργισμένη, βαθιά πολιτική, συνομιλεί ευθέως με το σήμερα. Οι στίχοι μετατρέπουν τον δίσκο σε πεδίο σύγκρουσης, καταγράφοντας την ένταση μιας εποχής – την απογοήτευση, την ασφυξία, τη διάψευση, αλλά και την αδιάκοπη ανάγκη για φωνή. Οι συνθέσεις κινούνται ανάμεσα σε ωμές εκρήξεις και υπόγειες εντάσεις, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια απόστασης.

Τα Υπόγεια Ρεύματα δεν «ερμηνεύουν» απλώς την ποίηση – τη μεταφέρουν στο παρόν, τη φορτίζουν ξανά, την εκθέτουν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, επαναφέρουν τη μουσική στον πυρήνα της: ως πράξη, ως θέση, ως αντίδραση.

Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν στο studio Πολυφωνική και την παραγωγή έκανε το συγκρότημα μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη τους, Πέτρο Πετρόπουλο. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης, ο Τάκης Σπυρόπουλος στην κιθάρα και ο Άλεξ Καλοφωλιάς στη φυσαρμόνικα σε δύο ξεχωριστά τραγούδια. Το mastering έγινε από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο και το artwork υπογράφει ο Πέτρος Βούλγαρης.

Τα “Υπόγεια Ρεύματα” είναι:

Γρηγόρης Κλιούμης: Κιθάρες – Φωνή

Τάσος Πέππας : Τύμπανα

Νίκος Γιούσεφ : Μπάσο – μουσικό πριόνι

Σπύρος Σπυρόπουλος : Κιθάρες

Τίτλοι:

1. Gala – Κώστας Καρυωτάκης

2. Τρείς θάνατοι – Κώστας Βάρναλης

3. “Εθνική Παιδεία” – Κώστας Βάρναλης

4. Τα τίναξεν ο γάϊδαρος του Κόλια – Κώστας Βάρναλης

5. Τύψες – Κώστας Βάρναλης

6. Η “Συμφωνία” – Κώστας Βάρναλης

7. Παρωδία – Κώστας Βάρναλης

8. Ξεπεσμός – Κώστας Βάρναλης

9. Στον ποιητή που έγινε κριτικός μου – Κωστής Παλαμάς

10. Μέσα μου ανοίχτηκε βαθύ πηγάδι – Κωστής Παλαμάς

11. Κελάηδημα του δειλινού – Κωστής Παλαμάς

12. Εμείς οι εργάτες – Κωστής Παλαμάς