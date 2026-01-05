Ένα από τα πιο πετυχημένα και διαχρονικά ραντεβού στη σύγχρονη ιστορία του Κυττάρου, η «once a year» συναυλιακή σύμπραξη, με τα Υπόγεια Ρεύματα, τους Magic de Spell, τον Δημήτρη Μητσοτάκη (Ενδελέχεια), με αυτήν τη μουσική αλλά και αληθινή παρέα, που μας έχει χαρίσει αβίαστα μοναδικές στιγμές τα τελευταία χρόνια, είναι πάλι εδώ!

Όπως κάθε Γενάρη, ένα χρόνο μετά το περσινό διπλό sold out «χτύπημα», οι τρεις από τις πιο ιστορικές και ταυτόχρονα πιο ενεργές μπάντες του Ελληνικού Ροκ, κυριολεκτικά, στα ..καλύτερα τους, θα κάνουν μαζί, τη διαδρομή, από την θρυλική και τόσο επιδραστική ροκ σκηνή των 90s ως το σήμερα, σε ένα τετράωρο Live Happening, ένα BEST OF χωρίς σταματημό..!

Ετοιμαστείτε για…

«Sarajevo», «Μ’ αρέσει να μη λέω πολλά», «Βουτιά από ψηλά», «Εμένα οι φίλοι μου», «Ασημένια Σφήκα», «Δεν είμαι αυτό που θες», «Νίψον ανομήματα», «Σαν φως», «Διαμαντένια προβλήτα», «Κυρ-Παντελής», «Τι τραγούδι να σου πω», «Μικρές χαμένες μέρες», «Τέρμα το Διάλειμμα», «Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία», «Κοιτάς μακριά» (και πολλά .. μα πολλά άλλα)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Γρηγόρης Κλιούμης: κιθάρα, φωνή

Νίκος Γιούσεφ: μπάσο, μουσικό πριόνι

Τάσος Πέππας: τύμπανα

Σπύρος Σπυρόπουλος: Κιθάρα

MAGIC DE SPELL

Μιχάλης Σκαράκης: φωνή

Θοδωρής Βλαχάκης: ντραμς

Γιώργος Αρχοντάκης: μπάσο

Δημήτρης Μποτής: πλήκτρα

Μαρίνος Σοφίου: κιθάρα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Ενδελέχεια)

Δημήτρης Μητσοτάκης: κιθάρα, φωνή

Οδυσσέας Τζιρίτας: κιθάρα

Δημήτρης Κοσκινάς: κιθάρα

Παντελής Πέτρου: μπάσο, φωνητικά

Νίκος Χριστόπουλος: τύμπανα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πόρτες: 21.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ. 210 8224134 – 6977641373

Εισιτήριο:

13€ (Προπώληση)

15€ (ταμείο)

Προπώληση: more.com