Μετά τη θερμή αποδοχή από κοινό και κριτικούς, η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, παίρνει παράταση και συνεχίζεται στο θέατρο Εν Αθήναις.

Η Μπουμπού, μια γεννημένη θεατρίνα, είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας από την Κρήτη, η οποία γεννιέται σχεδόν 7 κιλά! Η αναπτυγμένη φύση της την ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής της και την κάνει αντικείμενο χλευασμού, παραγκωνισμού, υποτίμησης και …εκμετάλλευσης. Η Μπουμπού όμως δεν το βάζει κάτω. Κοιτά τη φωτεινή πλευρά της ζωής κι ας θυμώνει κι ας κλαίει. Βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό και ειδικά στις τουλούμπες που λατρεύει. Τελικά δεν καταφέρνει να γίνει ηθοποιός. Την κερδίζουν τα οικοκυρικά και το μαγείρεμα, η βελόνα, το βελονάκι, τα κεντήματα, τα σεμεδάκια και τα σεμέν. Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, μας διηγείται την πολυτάραχη, κινηματογραφική ζωή της από το 1946 μέχρι τις μέρες μας. Δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδια, συγκίνηση, ανατροπές, ένας μεγάλος έρωτας και μια θυσία.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης μας παραδίδει μία εξαιρετικά γλυκόπικρη νουβέλα, με λόγο ζωντανό, ανθρώπινο και καθημερινό, χωρίς μελοδραματισμούς και με αιφνίδιες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ένα βαθύτατα θεατρικό κείμενο γεμάτο πολλαπλά μηνύματα, για πολλούς αποδέκτες.

Η Μπουμπού, που βρίσκει την ιδανική διανομή στο πρόσωπο της υπερταλαντούχας Δήμητρας Κολλά, εντάσσεται σε ένα σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη, τη μνήμη και την πραγματικότητα, το χθες και το σήμερα. Και ενώ είναι ένα έργο, κατά κάποιον τρόπο, «ιστορικό», πραγματεύεται διαχρονικά θέματα, όπως το body shaming, ο εκφοβισμός, η οικογενειακή παραμέληση, η περιθωριοποίηση, η κάθε είδους κακοποίηση, η ανάγκη για επιβίωση, το πένθος, η μοναξιά, η κατάθλιψη, η ελπίδα και ο μεγάλος έρωτας που θα γιατρέψει τα πάντα.

Ο θεατής θα ταυτιστεί σε πολλά σημεία με την ηρωίδα μας, γιατί δυστυχώς τα παραπάνω κακώς κείμενα τα βιώνουμε καθημερινά — αλλά ευτυχώς πλέον μιλάμε για αυτά. Ή μήπως όχι;

Το νήμα της παράστασης ξετυλίγεται με ευφρόσυνο τρόπο. Το γέλιο και η συγκίνηση, το τραγούδι και η εκκωφαντική σιωπή εναλλάσσονται. Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία πηγαίνουν αντάμα, καθώς η Μπουμπού με τη βελόνα της κεντάει αυτόν τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό κόσμο και μας ταξιδεύει μαζί της.

Κείμενο: Δημήτρης Μητσοτάκης

Απόδοση – Διασκευή: Κωνσταντίνος Πασσάς – Δήμητρα Κολλά

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Μουσική – Στίχοι τραγουδιού: Δημήτρης Μητσοτάκης

Τραγούδι: Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Ενδυματολογία: Γιάννης Κλημάνογλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Ρεμούνδου

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Αφίσα: Νικήτας Κοτροκόης

Κατασκευές: Κώστας Αβραμιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή

Επικοινωνία – Προώθηση: Νταίζη Λεμπέση

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:45

Έως την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: 80′ (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Εν Αθήναις

Ιάκχου 19, Γκάζι, Αθήνα

Σταθμός μετρό: Κεραμεικός

Πληροφορίες (11:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00): 213 0356472, 6951832070

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Μειωμένο εισιτήριο: 12 ευρώ (φοιτητές, σπουδαστές, κάτοχοι κάρτας πολυτέκνων, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών, κάτοχοι κάρτας ανεργίας)

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων στο 2130356472

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com

Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα