Κύκλοι που ενώνουν ήχους και μνήμες,

παράδοση και σύγχρονα μοτίβα

και τις φωνές μας σε τραγούδια που αγαπάμε

Οι “Κύκλοι” είναι τόπος συνάντησης, είναι τραγούδια που αγαπάμε, και φίλοι που θέλουμε

να ζήσουμε μαζί τους τις στιγμές μας.

Θα μοιραστώ μαζί σου όλα αυτά που με κάνουν ευτυχισμένη, την συλλογική δημιουργία, την αυθόρμητη διάδραση μας, την ελεύθερη έκφραση μέσω της μουσικής, πέρα από φυλές και φύλα, πέρα από σύνορα και κοινωνικές νόρμες.

Μοτίβα που θυμίζουν κοινότητες και μας ταξιδεύουν σε παραδόσεις λαών, ατμοσφαιρικές στιγμές όπου ο ήχος γίνεται ανάσα και κίνηση και εκρηκτικές στιγμές που μας φέρουν σε κυκλικούς χορούς και ενώνουν τις φωνές μας.

Οι «κύκλοι» συνεχίζουν στο Σταυρό του Νότου club, εκεί που μας δώσανε το πρώτο ραντεβού τους!

Και κάθε μας κύκλος είναι ανοιχτός- χωράει φωνές, ιστορίες, μνήμες και στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα.

Στη σκηνή μαζί οι αγαπημένοι μου συνεργάτες και ξεχωριστοί μουσικοί:

Γιώργος Μακρής | γκάιντα, φλογέρες, καβάλ

Γρηγόρης Ντάνης | κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς | μπάσο, loops

Ηλίας Δουμάνης | τύμπανα, pads, sound design

& άλλοι φίλοι μουσικοί που αυθόρμητα θα παίξουν μαζί μας

Αγγελική Τουμπανάκη

Η Αγγελική Τουμπανάκη μαζί με τους συνεργάτες της παρουσιάζουν τους «Κύκλους», μια βαθιά προσωπική, αλλά και συλλογική μουσική αφήγηση. Έναν νέο κύκλο συναυλιακών συναντήσεων που δεν λειτουργεί απλώς ως live εμφάνιση, αλλά ως εμπειρία ακρόασης, συμμετοχής και σύνδεσης.

Στη σκηνή, η Αγγελική και οι μόνιμοι εξαιρετικοί συνεργάτες της δημιουργούν χαρακτηριστικό μουσικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν ο φυσικός ήχος με τον ηλεκτρονικό, και οι γνώριμες μελωδίες ενορχηστρωμένες με σύγχρονες αρμονίες και δομές. Αυτή η μουσική παράσταση είναι ένα πολυδιάστατο ηχητικό ταξίδι που γεφυρώνει είδη, πολιτισμούς και ηχητικές ταυτότητες. Με αφετηρία την τζαζ και ανοιχτές αναφορές σε παραδοσιακά, βαλκανικά, μεσογειακά και σύγχρονα ηχοτοπία, οι «Κύκλοι» συνδυάζουν πολυφωνίες, looping και ηλεκτρονικά στοιχεία και δημιουργούν ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, το παλιό και το νέο, το τοπικό και το παγκόσμιο. Το έργο αντλεί υλικό από ελληνικά και διεθνή τραγούδια, πρωτότυπες συνθέσεις, διασκευές αγαπημένων κομματιών, αλλά και διαπολιτισμικά μουσικά μοτίβα, ενώ παραμένει σταθερά τοποθετημένο στο πεδίο της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τετάρτη 1 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com