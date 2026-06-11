Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια συνεργασία–έκπληξη! Ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή της ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη, σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεχωρίσει. Δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή διαδρομή και ισχυρή παρουσία στη μουσική σκηνή συναντιούνται δημιουργικά, εξερευνώντας νέες εκφραστικές κατευθύνσεις.

Οι «50 Αποχρώσεις του Rock», μια μουσική διαδρομή που ξεκινάει από τη δεκαετία του ’60 και φτάνει δυναμικά μέχρι τις μέρες μας, είναι μια βραδιά με αστείρευτο δυναμισμό και κέφι.

Συγκλονιστικά ντουέτα, απόλυτη μουσική χημεία, πλήθος μουσικών οργάνων, έρωτας με το ρυθμό, είναι στοιχεία που αποτελούν φέτος το καλοκαίρι τις «50 Αποχρώσεις του Rock».

Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, αλλά τρόπος έκφρασης πάνω στη σκηνή.

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης : 21:00

Ταράτσα Λαμπέτη – Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP 35€ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15€), Α’ ΖΩΝΗ 25€, Β’ ΖΩΝΗ 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23€ στην Α’ Ζώνη & 18€ στη Β’ Ζώνη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com