Η Μάγδα Βαρούχα επιστρέφει στα live με νέο πρόγραμμα, φρέσκο ήχο και διάθεση να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα. Για δύο Τετάρτες ανεβαίνει στη σκηνή του Κλακάζ, έχοντας μαζί της δύο καλλιτέχνιδες που φέρνουν τη δική τους μουσική ταυτότητα: την Παυλίνα Βουλγαράκη και την Έλενα Λεώνη.

Στις 11 Νοεμβρίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά τη Μάγδα επί σκηνής. Δύο διαφορετικές φωνές, με κοινή αφετηρία την αγάπη για το καλό τραγούδι, σε ένα live που αφήνει χώρο για αυτοσχεδιασμό, διαφορετικές ερμηνείες και μουσικές εκπλήξεις.

Στις 25 Νοεμβρίου, καλεσμένη της Μάγδας, η Έλενα Λεώνη, σε μια βραδιά με τη δική της δυναμική, διαφορετικές μουσικές αναφορές και αναπάντεχες διασκευές.

Μετά από δύο χρόνια κοινών εμφανίσεων με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, η Μάγδα Βαρούχα ανεβαίνει στη σκηνή του Κλακάζ, σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, προσωπικές δημιουργίες και διαφορετικές μουσικές επιρροές σε ένα ανανεωμένο setlist, χωρίς ταμπέλες και μουσικά στεγανά.

Στη σκηνή τη συνοδεύουν ο Δημήτρης Μπασδάνης στις κιθάρες και το programming, ο Γιώργος Κάστανος στα πνευστά και ο Μάνος Ναζλής στα κρουστά και τα synths, διαμορφώνοντας έναν ήχο που συνδυάζει το ακουστικό με το ηλεκτρονικό στοιχείο.

Δύο διαφορετικά line-ups, δύο ξεχωριστές βραδιές.

Κιθάρες, Programming: Δημήτρης Μπασδάνης

Πνευστά: Γιώργος Κάστανος

Κρουστά, Synths: Μάνος Ναζλής

Φωτογραφίες: Alexander Romanov

11 Νοεμβρίου 2026: Παυλίνα Βουλγαράκη

25 Νοεμβρίου 2026: Έλενα Λεώνη

Doors Open: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Κλακάζ

Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: more.com