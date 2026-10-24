Η Παυλίνα Βουλγαράκη, με τη δική της πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική και τραγούδια που συνδυάζουν προσωπικούς στίχους και μελωδίες, παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Σαν να ήμουνα δική σου».

Το «Σαν να ήμουνα δική σου» είναι ένα ερωτικό τραγούδι που μιλά για την επιθυμία να βρεθείς κοντά σε έναν άνθρωπο, ακόμα κι αν αυτό είναι μόνο για λίγο. Μέσα από απλές εικόνες και καθημερινούς στίχους, περιγράφει μια σχέση που δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελε η μία πλευρά, αλλά τα συναισθήματα παραμένουν.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια η Παυλίνα Βουλγαράκη, δίνοντας στο τραγούδι τον προσωπικό της χαρακτήρα, τόσο μέσα από τη γραφή όσο και από την ερμηνεία της.

Το νέο τραγούδι «Σαν Να Ήμουνα Δική Σου» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Μια μέρα με λιακάδα,

Θα ‘ρθω απ’ τη χαραμάδα,

Να τρυπώσω στην ζωή σου,

Σαν να ήμουνα δική σου.

Θα ξαπλώσω στον λαιμό σου,

Και θα πέσω στον γκρεμό σου,

Να ξεχάσω το άρωμά σου,

Τα φιλιά και το όνομά σου.

Μη μου λες ότι θα μείνουμε δύο φίλοι,

Άφησε μου δύο γλυκόλογα στα χείλη,

Μια μέρα θέλω μόνο απ’ τη ζωή σου,

Σαν να ήμουνα δική σου.

Ίσως να ‘ναι μια Δευτέρα,

Που θα έχεις το ρεπό σου,

Να σου πω μια καλημέρα,

Να βουλιάξω στο βυθό σου.

Θα φοράω το φουστάνι,

Που σ’ αρέσει και σε κάνει,

Να ξεχνάς την λογική σου,

Σαν να ήμουνα δική σου.

Μη μου λες ότι θα μείνουμε δυο φίλοι,

Άφησε μου δύο γλυκόλογα στα χείλη,

Δεν σου ζήτησα και τίποτα μεγάλα,

Να σε πιώ θέλω μονάχα στάλα-στάλα.