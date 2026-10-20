Μετά την μοναδική της εμφάνιση στο Ejekt Festival, όπου άνοιξε τη συναυλία των θρυλικών Florence and the Machine, η Έλενα Λεώνη επιστρέφει στη σκηνή για το πρώτο της προσωπικό live μετά από αυτόν τον μεγάλο σταθμό. Η πολυτάλαντη εικαστικός, τραγουδοποιός και μουσικός έρχεται για μία μοναδική βραδιά στο Κλακάζ, στον ιστορικό πεζόδρομο της Αβραμιώτου στο Μοναστηράκι.

Με όπλο τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «1.» και τη γνωστή πορεία της δίπλα σε κορυφαία ονόματα όπως η Μαρίνα Σάττι και η Νατάσσα Μποφίλιου, στήνει ένα καθηλωτικό μουσικό σύμπαν. Εκεί, η art-pop και η εναλλακτική σκηνή συναντούν τα παραδοσιακά στοιχεία, ενώ η ευαισθησία του τσέλου και της άρπας δένει αρμονικά με τον σύγχρονο, ηλεκτρονικό ήχο της full band της.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μια ηλεκτρισμένη βραδιά, ακούγοντας live κομμάτια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, καθώς και ιδιαίτερες, αναπάντεχες διασκευές που φέρουν τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική σφραγίδα.

Opening act: Thelxiepeia

Κιθάρα: Θοδωρής Κλαυδιανός

Κιθάρα/synths/ούτι: Γιάννης Καρυδογιάννης

Τύμπανα: Κώστας Γοντικάκης

Ήχος: Νίκος Γκουντινάκης

Φώτα: Παναγιώτης Τσεβρένης

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πόρτες: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Κλακάζ

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Εισιτήρια: 12€

Ταμείο: 15€

Προπώληση: more.com