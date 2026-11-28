Οι Lambrini Girls δεν φημίζονται για τη διακριτικότητά τους. Και με το νέο τους τραγούδι, «Don’t Talk To Me Until I’ve Had My Abortion», φροντίζουν να το υπενθυμίσουν με τον πιο ηχηρό τρόπο, μετατρέποντας μια βαθιά πολιτική διαμαρτυρία σε τριάμισι λεπτά οργισμένου punk rock.

Το βρετανικό ντουέτο από το Μπράιτον στρέφει αυτή τη φορά την προσοχή του στους περιορισμούς που επιβάλλονται στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο τίτλος του τραγουδιού, που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «Μη μου μιλάς μέχρι να κάνω την άμβλωσή μου», δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Οι Lambrini Girls επιλέγουν έναν άμεσο, προκλητικό λόγο, αμφισβητώντας την εξουσία όσων επιχειρούν να αποφασίζουν για το σώμα και τις προσωπικές επιλογές των άλλων.

Στη μουσική, αυτή η ένταση μεταφράζεται σε παραμορφωμένες κιθάρες, επιθετικές γραμμές μπάσου και φωνητικά που κινούνται ανάμεσα στην ειρωνεία, την απαγγελία και την κραυγή.

Πίσω από το συγκρότημα βρίσκονται η Phoebe Lunny, στην κιθάρα και τα φωνητικά, και η Selin Macieira-Boşgelmez, στο μπάσο. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, συνδυάζοντας την εκρηκτική ενέργεια του punk με στίχους που σχολιάζουν τον σεξισμό, την ανισότητα, την κατάχρηση εξουσίας και τις κοινωνικές αντιφάσεις.

Το καινούργιο τραγούδι δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη μουσική διαμαρτυρία.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του, οι Lambrini Girls εγκαινίασαν μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση Access Reproductive Care – Southeast (ARC-Southeast), η οποία υποστηρίζει ανθρώπους που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία έχει διάρκεια μίας εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί και το επίσημο music video του τραγουδιού.

Για τις Lambrini Girls, η σύνδεση της μουσικής με την κοινωνική δράση δεν αποτελεί πρόσκαιρη επιλογή. Από τα πρώτα τους βήματα, χρησιμοποίησαν τις συναυλίες και τις ηχογραφήσεις τους ως χώρο έκφρασης έντονων πολιτικών και κοινωνικών προβληματισμών.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Who Let The Dogs Out», κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 και έφτασε μέχρι το Νο16 των βρετανικών charts, καθιερώνοντάς τες ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες παρουσίες της βρετανικής punk σκηνής.

Το ελληνικό κοινό είχε ήδη την ευκαιρία να τις γνωρίσει από κοντά. Τον Σεπτέμβριο του 2024 εμφανίστηκαν στην Αθήνα, στο Plisskën Festival, στην Πειραιώς 260, ενώ η μουσική τους έχει απασχολήσει αρκετά ελληνικά μουσικά έντυπα και ιστοσελίδες.

Το «Don’t Talk To Me Until I’ve Had My Abortion» αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα πριν από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, «No Refunds», που αναμένεται στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Ο νέος δίσκος θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια και θα συνεχίσει τη θεματολογία που έχει χαρακτηρίσει το συγκρότημα, καταπιανόμενος με ζητήματα όπως η άνοδος του αυταρχισμού, ο μισογυνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η εκμετάλλευση της εξουσίας.

Με το νέο τους single, οι Lambrini Girls επιβεβαιώνουν ότι για εκείνες το punk δεν είναι απλώς ένα μουσικό ύφος με δυνατές κιθάρες και γρήγορους ρυθμούς. Είναι ένας τρόπος να διεκδικούν δημόσιο χώρο για απόψεις που προκαλούν αντιδράσεις.

Και, όπως δείχνει το «Don’t Talk To Me Until I’ve Had My Abortion», δεν έχουν καμία πρόθεση να χαμηλώσουν την ένταση…