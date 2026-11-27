Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Τριάντα τραγούδια σε δύο ημέρες! Τόσα demos ηχογράφησε ο George Harrison τον Μάιο του 1970, προετοιμάζοντας τον επόμενο προσωπικό του δίσκο. Κάποια ήταν καινούργια. Άλλα περίμεναν χρόνια, χωρίς να έχουν βρει θέση στους δίσκους των Beatles. Η διάλυση του συγκροτήματος τον άφηνε πλέον να αποφασίσει μόνος του πόσα από αυτά θα άκουγε το κοινό.

Στις 27 Νοεμβρίου 1970, με την αμερικανική κυκλοφορία του «All Things Must Pass», η απάντηση έφτασε στα δισκοπωλεία μέσα σε ένα κουτί με τρία βινύλια! Ο δημιουργός του «Something» και του «Here Comes the Sun» είχε συγκεντρώσει υλικό που ξεπερνούσε κατά πολύ τις ανάγκες ενός συνηθισμένου album.

Τα τραγούδια που περίμεναν

Δεν ήταν όλες οι συνθέσεις απορριφθέντα τραγούδια των Beatles. Το επίσημο αρχείο του Harrison περιγράφει ένα μείγμα πρόσφατου υλικού και παλιότερων κομματιών που δεν είχαν κυκλοφορήσει με το συγκρότημα.

Το ομότιτλο «All Things Must Pass» είχε ακουστεί στις πρόβες του Let It Be. Ο ίδιος θυμόταν αργότερα ότι το είχε τραγουδήσει προσπαθώντας να κινήσει το ενδιαφέρον των υπολοίπων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το τραγούδι δεν κατέληξε σε δίσκο του θρυλικού συγκροτήματος.

Τώρα μπορούσε να το αναπτύξει χωρίς να περιμένει την έγκριση των άλλων Beatles. Στις πρώτες ηχογραφήσεις επίδειξης είχε δίπλα του τον Ringo Starr και τον Klaus Voormann. Η ανεξαρτησία του δεν σήμαινε ότι έκοβε κάθε δεσμό με το παρελθόν.

Μια πολυμελής μπάντα πίσω από έναν προσωπικό δίσκο

Στην παραγωγή συνεργάστηκε με τον Phil Spector. Οι ενορχηστρώσεις απαιτούσαν πολλούς μουσικούς, επαναλαμβανόμενες πρόβες και όργανα που έπαιζαν ταυτόχρονα, χτίζοντας τον πυκνό ήχο του album.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Eric Clapton, Billy Preston, Gary Wright, μουσικοί των Badfinger και ο Pete Drake. Ο John Barham ανέλαβε ενορχηστρώσεις εγχόρδων και πνευστών.

Το αποτέλεσμα ακούγεται ιδιαίτερα στο «What Is Life»: κιθάρες, πνευστά και ρυθμός μετατρέπουν το τραγούδι σε μια ορμητική ποπ εξομολόγηση. Αντίθετα, το «Isn’t It a Pity» αναπτύσσεται αργά, αφήνοντας τη μελωδία και τις επαναλήψεις να μεγαλώσουν το συναισθηματικό του βάρος.

Ο Dylan στην αρχή, το «My Sweet Lord» στη μνήμη όλων

Ο δίσκος ανοίγει με το «I’d Have You Anytime», γραμμένο μαζί με τον Bob Dylan. Περιλαμβάνει επίσης το δικό του «If Not for You». Πρόκειται για ένα ήρεμο καλωσόρισμα σε ένα έργο που στη συνέχεια αλλάζει συχνά ένταση και διάθεση.

Το «My Sweet Lord», όμως, έγινε το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του. Η προσευχητική επανάληψη και η χαρακτηριστική slide κιθάρα συνέδεσαν την πνευματική αναζήτηση του Harrison με μια άμεσα προσιτή μελωδία. Έγινε ο πρώτος προσωπικός του θρίαμβος στις κορυφές των singles, τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ.

Δίπλα του, τα «Beware of Darkness», «Wah-Wah» και «All Things Must Pass» δείχνουν πόσο διαφορετικές πλευρές μπορούσε να χωρέσει στον ίδιο δίσκο: ανησυχία, ένταση, τρυφερότητα και αποδοχή της αλλαγής.

Και ο τρίτος δίσκος;

Το «Apple Jam», το τρίτο βινύλιο, περιείχε πέντε πιο ελεύθερες στούντιο ηχογραφήσεις. Γι’ αυτό το τριπλό πακέτο χρειάζεται μια διευκρίνιση: δεν ήταν τρεις δίσκοι συμβατικών τραγουδιών. Οι δύο πρώτοι συγκέντρωναν τον βασικό κορμό του έργου και ο τρίτος πρόσθετε τον χώρο του τζαμαρίσματος.

Δεκαετίες αργότερα, η παραγωγή του συνέχιζε να απασχολεί την οικογένεια Harrison. Το 2020, ο Dhani Harrison ανέφερε ότι ο πατέρας του επιθυμούσε να ακουστεί καθαρότερα το album και ότι είχαν δουλέψει μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.

Πίσω από τον επιβλητικό ήχο παρέμεναν οι συνθέσεις: τραγούδια που περίμεναν τη σειρά τους και, τον Νοέμβριο του 1970, βρέθηκαν επιτέλους όλα κάτω από το δικό του όνομα…