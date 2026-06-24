Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το «Help!» των Beatles είναι από εκείνα τα τραγούδια που για χρόνια ακούγονταν πιο φωτεινά απ’ όσο πραγματικά ήταν. Στην επιφάνειά του έχει όλη την ενέργεια της πρώτης περιόδου των Beatles: γρήγορο ρυθμό, κολλητικό ρεφρέν, λαμπερές φωνητικές αρμονίες, νεανική ένταση, την αίσθηση ενός συγκροτήματος που βρίσκεται ακόμη στο κέντρο της παγκόσμιας υστερίας που το ίδιο προκάλεσε.

Κι όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενικά χαρούμενη επιφάνεια, κρύβεται κάτι πολύ πιο εύθραυστο. Το «Help!» δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι για την ομώνυμη ταινία των Beatles. Ήταν, όπως θα παραδεχόταν αργότερα ο ίδιος ο John Lennon, μια αληθινή κραυγή βοήθειας. Ένα τραγούδι γραμμένο σε μια περίοδο που ο κόσμος έβλεπε έναν πανίσχυρο σταρ, ενώ ο ίδιος ένιωθε χαμένος μέσα στην ίδια του την εικόνα.

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από μια ταινία

Το 1965 οι Beatles δεν ήταν πια απλώς ένα επιτυχημένο συγκρότημα. Ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μετά το A Hard Day’s Night, ήρθε η ώρα για τη δεύτερη κινηματογραφική τους περιπέτεια, πάλι με σκηνοθέτη τον Richard Lester. Η νέα ταινία χρειαζόταν τίτλο, τραγούδι τίτλων, άλμπουμ, εικόνα, ταχύτητα. Όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα, γιατί η μηχανή των Beatles δεν σταματούσε ποτέ.

Αρχικά είχαν πέσει στο τραπέζι διάφοροι τίτλοι. Ένας από αυτούς ήταν το Eight Arms To Hold You, ένας τίτλος που παρέπεμπε περισσότερο στην κωμική, περιπετειώδη λογική της ταινίας. Όταν τελικά προκρίθηκε το Help!, ο Lennon πήρε τη λέξη και την έκανε κάτι πολύ μεγαλύτερο από κινηματογραφική επιγραφή.

Η βασική ιδέα ήταν δική του. Ο Paul McCartney θα θυμόταν αργότερα πως ο John είχε ήδη τη βάση και πως εκείνος συνέβαλε κυρίως με την αντίθετη μελωδική γραμμή, αυτή που δίνει στο τραγούδι την ιδιαίτερη φωνητική του κίνηση. Το τραγούδι γράφτηκε στο σπίτι του Lennon, στο Kenwood, με τη γνωστή δημιουργική χημεία Lennon–McCartney. Όμως ο συναισθηματικός πυρήνας ανήκε καθαρά στον John.

Η λέξη που δεν ήταν απλώς τίτλος

Το εντυπωσιακό με το «Help!» είναι ότι η πιο σημαντική του αλήθεια δεν έγινε αμέσως αντιληπτή ούτε από τον ίδιο τον δημιουργό του. Ο Lennon έγραψε ένα τραγούδι που έπρεπε να υπηρετήσει μια ταινία. Ένα τραγούδι γρήγορο, άμεσο, εμπορικό, φτιαγμένο για να ανοίξει δρόμο στα ραδιόφωνα και στα charts.

Χρόνια αργότερα, όμως, κοιτώντας πίσω, κατάλαβε τι είχε πραγματικά γράψει. Δεν ήταν απλώς ένα έξυπνο pop τραγούδι με έναν δυνατό τίτλο. Ήταν ο ίδιος που ζητούσε βοήθεια. Ο ίδιος που είχε αρχίσει να χάνει την αίσθηση του εαυτού του μέσα στην Beatlemania. Ο ίδιος που πίσω από την ειρωνεία, το χιούμορ και την άνεση του δημόσιου προσώπου του, ένιωθε ανασφαλής, πιεσμένος, εγκλωβισμένος.

…δεν το είχα συνειδητοποιήσει τότε. Απλώς έγραψα το τραγούδι επειδή μου το είχαν αναθέσει για την ταινία. Αργότερα όμως κατάλαβα ότι πραγματικά φώναζα για βοήθεια…

Ο κόσμος έβλεπε τέσσερις νέους που είχαν κατακτήσει τα πάντα. Ο Lennon, όμως, έβλεπε έναν εαυτό που είχε αρχίσει να μην αναγνωρίζει. Και αυτό ακριβώς πέρασε στο τραγούδι. Όχι με δραματικό τρόπο, όχι σαν εξομολόγηση μπροστά σε χαμηλό φωτισμό, αλλά μέσα από ένα τραγούδι που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από την ίδια του την αλήθεια.

Η περίοδος που ο Lennon ένιωθε χαμένος

Το 1965 ήταν για τους Beatles χρονιά θριάμβου, αλλά και χρονιά έντονης πίεσης. Η Beatlemania είχε πλέον πάρει διαστάσεις που ξεπερνούσαν την κανονική ζωή. Περιοδείες, τηλεοπτικές εμφανίσεις, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, συνεντεύξεις, φιλμ, ηχογραφήσεις, φωτογράφοι, κραυγές. Η επιτυχία είχε γίνει καθημερινός εγκλωβισμός.

Ο Lennon, που συχνά έκρυβε την αμηχανία του πίσω από σαρκασμό, άρχισε να βιώνει αυτή την εποχή σαν απώλεια ελέγχου. Αργότερα θα περιέγραφε εκείνη την περίοδο ως μια φάση σωματικής και ψυχολογικής ανασφάλειας. Δεν του άρεσε ο εαυτός του στην ταινία. Δεν του άρεσε η εικόνα του. Δεν του άρεσε αυτό που είχε αρχίσει να γίνεται.

…όταν βγήκε το “Help!”, στην πραγματικότητα φώναζα για βοήθεια. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι απλώς ένα γρήγορο rock ’n’ roll τραγούδι…

Αυτή η προσωπική δυσφορία βρίσκεται μέσα στο «Help!». Όχι ως ευθεία εξομολόγηση, αλλά ως αίσθηση. Το τραγούδι μιλά για κάποιον που κάποτε ένιωθε ανεξάρτητος, δυνατός, βέβαιος. Και τώρα ανακαλύπτει πως η αυτοπεποίθηση αυτή έχει χαθεί. Δεν μπορεί πια να σταθεί μόνος του με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται κάποιον. Χρειάζεται βοήθεια. Και το πιο δύσκολο απ’ όλα είναι να το παραδεχτεί.

Η μεγάλη αντίφαση: ένα σκοτεινό τραγούδι με φωτεινό πρόσωπο

Εκεί βρίσκεται και η ιδιοφυΐα του «Help!». Δεν ακούγεται σκοτεινό. Δεν προσπαθεί να πείσει τον ακροατή ότι κουβαλά βάρος. Αντίθετα, έρχεται με όλη την ορμή των Beatles της πρώτης περιόδου. Τα φωνητικά μπαίνουν σχεδόν καταδιωκτικά, οι κιθάρες έχουν καθαρή ένταση, ο ρυθμός δεν αφήνει χώρο για παύση.

Κι όμως, αυτή η ταχύτητα δεν ακυρώνει την αγωνία. Την κάνει πιο έντονη. Είναι σαν ο Lennon να τραγουδά κάτι επώδυνο χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του να σταθεί και να το κοιτάξει κατάματα. Το τραγούδι χαμογελά, αλλά πίσω από το χαμόγελο υπάρχει πανικός.

Ο ίδιος ο Lennon αργότερα δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με την τελική εκτέλεση. Ένιωθε ότι το κομμάτι ηχογραφήθηκε πολύ γρήγορα, με πιο εμπορική λογική απ’ όση θα ήθελε. Θα το προτιμούσε πιο αργό, πιο κοντά στην εσωτερική του αλήθεια. Αλλά ίσως ακριβώς αυτή η αντίφαση το έκανε τόσο δυνατό. Γιατί πολλές φορές η πιο καθαρή αγωνία δεν εμφανίζεται με σκοτεινή μουσική. Κρύβεται μέσα σε κάτι που όλοι θεωρούν χαρούμενο.

Η συμβολή του Paul και η φωνητική ένταση του τραγουδιού

Παρότι το «Help!» είναι κατεξοχήν τραγούδι του Lennon, η συμβολή του Paul McCartney δεν ήταν διακοσμητική. Η αντίθετη μελωδική γραμμή που τραγουδούν οι φωνές γύρω από τη βασική φωνή του John είναι καθοριστική. Δημιουργεί μια αίσθηση διαλόγου, σαν να υπάρχει γύρω από τον Lennon ένας κόσμος που κινείται, σχολιάζει, συμπληρώνει, αλλά δεν μπορεί πραγματικά να τον σώσει.

…θα έδινα την αρχική έμπνευση στον John, 70/30. Η βασική δική μου συμβολή ήταν η αντίθετη μελωδία στη φωνή του John…

Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τραγουδιού. Η φωνή του John φέρει την ανάγκη. Οι φωνές των Paul και George δίνουν τη λάμψη, τη δομή, την pop ευφυΐα. Έτσι το τραγούδι γίνεται ταυτόχρονα προσωπικό και συλλογικό. Είναι η αγωνία ενός ανθρώπου, περασμένη όμως μέσα από τη μηχανή των Beatles, από εκείνη την απίστευτη ικανότητά τους να κάνουν ακόμη και την ανασφάλεια να ακούγεται σαν παγκόσμιο ρεφρέν.

Ο George Harrison έβαλε τις σύντομες κιθαριστικές πινελιές που ενώνουν τα μέρη του τραγουδιού και ενισχύουν την αίσθηση επείγοντος, ενώ ο Ringo Starr κράτησε τον ρυθμό με την απλότητα και την ακρίβεια που συχνά έκαναν τα τραγούδια των Beatles να φαίνονται πιο εύκολα απ’ όσο ήταν πραγματικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι μόλις λίγο πάνω από δύο λεπτά, που μοιάζει απλό, αλλά είναι γεμάτο εσωτερική κίνηση.

Όταν η κραυγή έγινε Νο1

Το «Help!» κυκλοφόρησε ως single το καλοκαίρι του 1965 και ανέβηκε στην κορυφή τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το κοινό ήταν ακόμη μια τεράστια επιτυχία των Beatles. Άλλο ένα τραγούδι που επιβεβαίωνε πως το συγκρότημα μπορούσε να μετατρέπει σχεδόν οτιδήποτε σε χρυσό.

Για τον Lennon, όμως, το τραγούδι θα αποκτούσε διαφορετικό βάρος με τα χρόνια. Δεν ήταν ένα από τα τραγούδια που έβλεπε απλώς ως προϊόν της εποχής. Το αναγνώριζε ως κάτι αληθινό. Ως μια στιγμή όπου, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνει πλήρως, είχε αφήσει να περάσει στη μουσική του κάτι πολύ προσωπικό.

Το «Help!» δεν είναι μόνο ένα επιτυχημένο single. Είναι ένα από τα πρώτα σημάδια της βαθύτερης μεταμόρφωσης που θα ακολουθούσε. Από τα τραγούδια της νεανικής έκρηξης, οι Beatles θα περνούσαν σιγά σιγά σε πιο εσωτερικές, πιο ψυχολογικές, πιο τολμηρές περιοχές. Το Rubber Soul, το Revolver και όσα θα ακολουθούσαν δεν γεννήθηκαν ξαφνικά. Κάπου μέσα στο «Help!» ακούγεται ήδη αυτή η αλλαγή…

Οι στίχοι ως προσωπική παραδοχή

Οι στίχοι του «Help!» δεν χρειάζονται περίπλοκη αποκρυπτογράφηση. Η δύναμή τους βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά τους. Μιλούν για την απώλεια της παλιάς σιγουριάς. Για τη στιγμή που ένας άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πια τόσο αυτάρκης όσο νόμιζε. Για την ανάγκη να ζητήσει στήριξη, όχι θεωρητικά, αλλά επειδή πραγματικά νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του.

Στην πρώτη ανάγνωση, μπορεί να μοιάζουν με ερωτική έκκληση. Όπως συμβαίνει σε πολλά pop τραγούδια της εποχής, υπάρχει ένα «εσύ» στο οποίο απευθύνεται ο τραγουδιστής. Όμως στο «Help!» αυτό το «εσύ» είναι σχεδόν δευτερεύον. Το κέντρο δεν είναι ο έρωτας. Είναι η παραδοχή της αδυναμίας. Η δύσκολη στιγμή όπου κάποιος που κάποτε πίστευε πως δεν έχει ανάγκη κανέναν, αναγκάζεται να πει πως τώρα χρειάζεται βοήθεια περισσότερο από ποτέ.

Και ίσως αυτό να ήταν τόσο δυνατό επειδή ερχόταν από τον Lennon. Από έναν άνθρωπο που σπάνια επέτρεπε στον εαυτό του να φανεί αδύναμος χωρίς ειρωνεία. Στο «Help!» η ειρωνεία εξαφανίζεται. Μένει μόνο η ανάγκη, έστω κι αν είναι ντυμένη με κιθάρες, αρμονίες και ταχύτητα.

Το «Help!» αντέχει γιατί δεν γέρασε η αλήθεια του. Μπορεί να κουβαλά όλο τον ήχο του 1965, μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εικόνα των Beatles εκείνης της εποχής, όμως το κέντρο του παραμένει απόλυτα σύγχρονο. Η ανάγκη να ζητήσεις βοήθεια, ειδικά όταν όλοι γύρω σου πιστεύουν ότι είσαι δυνατός, δεν ανήκει σε μια δεκαετία. Ανήκει στην ανθρώπινη εμπειρία.

Γι’ αυτό και το τραγούδι ακούγεται διαφορετικά όσο περνούν τα χρόνια. Όταν είσαι μικρός, ίσως σε παρασύρει η ενέργειά του. Αργότερα, αρχίζεις να ακούς καλύτερα τον Lennon πίσω από την επιτυχία. Ακούς έναν άνθρωπο που δεν κάνει πόζα, δεν παριστάνει τον τραγικό ήρωα, δεν ζητά οίκτο. Απλώς, μέσα σε δύο λεπτά, λέει κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να πουν σε μια ολόκληρη ζωή.

Το «Help!» είναι τελικά ένα από τα πιο συγκινητικά παράδοξα στην ιστορία των Beatles. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για να εξυπηρετήσει μια ταινία, αλλά κατέληξε να αποκαλύψει κάτι πολύ πιο βαθύ από οποιοδήποτε σενάριο. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σαν hit, αλλά έμεινε σαν εξομολόγηση. Ένα τραγούδι που απέδειξε πως ακόμη και στο απόγειο της δόξας, ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει χαμένος.

Δεν είναι μόνο ένα από τα μεγάλα τραγούδια των Beatles. Είναι μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές τους. Η στιγμή που πίσω από τον θρύλο, πίσω από τις κραυγές, πίσω από την ακατάπαυστη λάμψη, ακούστηκε καθαρά ένας άνθρωπος να ζητά βοήθεια…

Οι στίχοι

I need somebody

(Help) not just anybody

(Help) you know I need someone, help Χρειάζομαι κάποιον

(Βοήθεια) όχι οποιονδήποτε

(Βοήθεια) ξέρεις πως χρειάζομαι κάποιον, βοήθεια So much younger than today

(I never need) I never needed anybody’s help in any way

(Now) but now these days are gone (these days are gone)

I’m not so self assured

(And now I find) now I find I’ve changed my mind

And opened up the doors Όταν ήμουν νεότερος, πολύ νεότερος απ’ ό,τι σήμερα

ποτέ δεν χρειαζόμουν τη βοήθεια κανενός, με κανέναν τρόπο

όμως τώρα αυτές οι μέρες έχουν περάσει

δεν νιώθω πια τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου

και τώρα βλέπω πως άλλαξα γνώμη

και άνοιξα τις πόρτες Help me if you can, I’m feeling down

And I do appreciate you being ’round

Help me get my feet back on the ground

Won’t you please, please help me Βοήθησέ με αν μπορείς, νιώθω πεσμένος

και πραγματικά εκτιμώ που είσαι κοντά μου

βοήθησέ με να ξανασταθώ στα πόδια μου

σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με In oh so many ways

(My independ-) my independence seems to vanish in the haze

(But) but every now and then (now and then)

I feel so insecure

(I know that I) I know that I just need you like

I’ve never done before Με τόσους πολλούς τρόπους

η ανεξαρτησία μου μοιάζει να χάνεται μέσα στην ομίχλη

όμως κάθε τόσο

νιώθω τόσο ανασφαλής

ξέρω πως σε χρειάζομαι

όσο δεν σε είχα χρειαστεί ποτέ ξανά Help me if you can, I’m feeling down And I do appreciate you being ’round Help me get my feet back on the ground Won’t you please, please help me Βοήθησέ με αν μπορείς, νιώθω πεσμένος

και πραγματικά εκτιμώ που είσαι κοντά μου

βοήθησέ με να ξανασταθώ στα πόδια μου

σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με When I was younger, so much younger than today

I never needed anybody’s help in any way

(Now) but now these days are gone (these days are gone)

I’m not so self assured

(And now I find) now I find I’ve changed my mind

And opened up the doors Όταν ήμουν νεότερος, πολύ νεότερος απ’ ό,τι σήμερα

ποτέ δεν χρειαζόμουν τη βοήθεια κανενός, με κανέναν τρόπο

όμως τώρα αυτές οι μέρες έχουν περάσει

δεν νιώθω πια τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου

και τώρα βλέπω πως άλλαξα γνώμη

και άνοιξα τις πόρτες Help me if you can, I’m feeling down

And I do appreciate you being ’round

Help me get my feet back on the ground

Won’t you please, please help me, help me, help me, ooh Βοήθησέ με αν μπορείς, νιώθω πεσμένος

και πραγματικά εκτιμώ που είσαι κοντά μου

βοήθησέ με να ξανασταθώ στα πόδια μου

σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, βοήθησέ με, βοήθησέ με…

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