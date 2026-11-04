Η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης συνεχίζουν τη μουσική τους «Βόλτα», μετά τις παραστάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνύπαρξη της φωνής της Βιολέτας Ίκαρη με την κιθάρα του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και κινείται ανάμεσα σε μπαλάντες, νησιώτικα, παραδοσιακά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Μια μουσική συνάντηση με διαφορετικές όψεις

Η «Βόλτα» συνδυάζει γνωστά τραγούδια με παραδοσιακό υλικό και νεότερες επιλογές, ενώ ιδιαίτερο ρόλο έχουν οι διφωνίες των δύο καλλιτεχνών και η άμεση επαφή με το κοινό.

Η περιοδεία συνεχίζεται με σταθμούς στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία, πριν επιστρέψει ξανά στη Ρόδο τον Δεκέμβριο.

Οι επόμενες εμφανίσεις

7 Νοεμβρίου

Καβάλα – Μυροβόλος Άνοιξις

27 Νοεμβρίου

Φρανκφούρτη – Omikron

28 Νοεμβρίου

Μόναχο – Πνευματικό Κέντρο Αγίων Πάντων

29 Νοεμβρίου

Στουτγκάρδη – Rudolf Steiner House

11 Δεκεμβρίου

Αρχάγγελος Ρόδου – Παλαιά Οδός