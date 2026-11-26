Πόσοι μουσικοί χρειάζονται για να ξαναζωντανέψουν ένα από τα πιο θορυβώδη χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών; Στην περίπτωση του Bryan Adams, η απάντηση είναι απλή: όσο περισσότεροι φίλοι, τόσο το καλύτερο!

Ο Καναδός rock star συγκέντρωσε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της μουσικής σκηνής της πατρίδας του και παρουσίασε μια ολοκαίνουργια εκδοχή του «Merry Xmas Everybody», της μεγάλης επιτυχίας των Slade από το 1973.

Στο πλευρό του βρίσκονται η Sarah McLachlan, οι Blue Rodeo, η Lindsay Ell, οι The Trews και οι The East Pointers, δημιουργώντας μια πολυπρόσωπη μουσική παρέα που δίνει νέα πνοή στο διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο Warehouse Studio του Βανκούβερ, με τους καλλιτέχνες να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να μοιράζονται τη χαρά της μουσικής. Το αποτέλεσμα διατηρεί τον εορταστικό, rock χαρακτήρα της αρχικής σύνθεσης, προσθέτοντας την αίσθηση μιας μεγάλης συναυλιακής συνάντησης.

Το βίντεο, που σκηνοθέτησαν ο ίδιος ο Bryan Adams και ο Brayden Dereniwski, μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα, παρουσιάζοντας τους μουσικούς την ώρα της κοινής τους ερμηνείας.

Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινά τον Δεκέμβριο του 1973, όταν οι Βρετανοί Slade κυκλοφόρησαν το «Merry Xmas Everybody», σε μουσική και στίχους των Noddy Holder και Jim Lea. Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού chart και έγινε το χριστουγεννιάτικο Νο1 εκείνης της χρονιάς, επικρατώντας ανάμεσα σε άλλες εορταστικές κυκλοφορίες, όπως το «I Wish It Could Be Christmas Everyday» των Wizzard. Από τότε, το ξέφρενο ρεφρέν του και η χαρακτηριστική φωνή του Noddy Holder έχουν συνδεθεί όσο λίγα τραγούδια με τα βρετανικά Χριστούγεννα, εξασφαλίζοντάς του μια θέση που ανανεώνεται σχεδόν κάθε Δεκέμβριο.

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, ο Bryan Adams επιλέγει να το ξαναφέρει στο προσκήνιο μέσα από μια δημιουργική συνάντηση που βασίζεται στην ίδια περίπου ιδέα: ότι τα Χριστούγεννα είναι καλύτερα όταν τα γιορτάζουμε όλοι μαζί.

Το «Merry Xmas Everybody» αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «A Great Big Holiday Jam: Bryan Adams & Friends (2026)», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Δεκεμβρίου, από την Bad Records.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Adams συγκεντρώνει Καναδούς καλλιτέχνες για ένα κοινό χριστουγεννιάτικο εγχείρημα. Το 2025 είχε παρουσιάσει το πρώτο «A Great Big Holiday Jam», με τη συμμετοχή μουσικών όπως οι Barenaked Ladies, Alessia Cara, Alan Doyle, Lights και The Sheepdogs.

Η φετινή συλλογή θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια, με γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

Ο Bryan Adams συναντά τη Sarah McLachlan στα «Winter Wonderland», «Merry Christmas» και «Happy Xmas (War Is Over)», ενώ η ίδια ερμηνεύει και το «River» της Joni Mitchell. Οι Blue Rodeo παρουσιάζουν τα «Christmas Must Be Tonight» και «Song for a Winter’s Night», ενώ η Lindsay Ell αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το «Blue Christmas».

Έπειτα από 53 χρόνια, το παλιό τραγούδι των Slade εξακολουθεί να διαθέτει αρκετή ενέργεια για να γεμίσει ξανά ένα στούντιο με μουσικούς, φωνές και χριστουγεννιάτικη διάθεση…!