Το Release Athens 2027 προσθέτει ένα ακόμη εμβληματικό όνομα στο πρόγραμμά του, υποδεχόμενο τον Billy Idol στο Markopoulo Complex για ένα μεγάλο rock’n’roll show με τραγούδια από σχεδόν πέντε δεκαετίες πορείας.

Από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής punk και rock σκηνής, ο Billy Idol ξεκίνησε στα τέλη των ’70s ως frontman των Generation X, πριν περάσει στη σόλο καριέρα και χτίσει, μαζί με τον κιθαρίστα Steve Stevens, έναν ήχο που ένωσε την ενέργεια του punk με τη θεατρικότητα και την αμεσότητα του rock’n’roll.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με το MTV να βρίσκεται στο απόγειό του, ο Idol έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της εποχής. Τραγούδια όπως τα «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without a Face», «Flesh for Fantasy», «Cradle of Love», «Hot in the City» και «Dancing with Myself», αλλά και οι διασκευές του στα «Mony Mony» και «To Be a Lover», καθόρισαν την εικόνα και τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής.

Στο MusicCorner είχαμε πρόσφατα επιστρέψει και στην ιστορία πίσω από το «Sweet Sixteen», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της καριέρας του και από εκείνα που δείχνουν την πιο μελωδική και προσωπική πλευρά του.

Από το punk του Λονδίνου στο Rock & Roll Hall of Fame

Η πορεία του Billy Idol διατηρήθηκε ενεργή και σε νεότερες δεκαετίες, με συνεχείς περιοδείες, νέες κυκλοφορίες και συνεργασίες. Το 2025 επέστρεψε με το Dream Into It, το πρώτο ολοκληρωμένο studio album του μετά από περίπου μία δεκαετία, με συμμετοχές των Joan Jett, Avril Lavigne και Alison Mosshart των The Kills.

Το 2026 ακολούθησε το ντοκιμαντέρ Billy Idol Should Be Dead, το οποίο καταγράφει τη διαδρομή του από τα πρώτα χρόνια του punk μέχρι τη διεθνή επιτυχία και τις προσωπικές περιπέτειες που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα του.

Την ίδια χρονιά, ο Billy Idol και ο Steve Stevens επιλέχθηκαν για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame, στην κατηγορία Performer. Η τελετή του 2026 έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles.

Η εμφάνιση στο Release Athens 2027 έρχεται έτσι σε μια περίοδο όπου ο Idol βρίσκεται ξανά έντονα στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σύμβολο των ’80s αλλά ως ενεργός καλλιτέχνης με νέα δισκογραφία, ντοκιμαντέρ και μια επίσημη θέση στο Rock & Roll Hall of Fame.

Τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου στις 12:00, με αρχική τιμή τα 65€ για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντληση αυτής της φάσης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 70€, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν αργότερα.

Διατίθεται επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή τα 200€. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει υπερυψωμένη περιοχή με stands και stools, open bar, ξεχωριστή πύλη εισόδου, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες και αναμνηστικό δώρο.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ισχύει επίσης δυνατότητα αγοράς σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα.

Τρίτη 6 Ιουλίου 2027 Markopoulo Complex Τιμή εισιτηρίου: από 65€

VIP: από 200€

Τηλεφωνική διάθεση: 211 770 0000 Προπώληση: more.com