Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το Rock & Roll Hall of Fame είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς τιμητικής αναγνώρισης στη σύγχρονη μουσική. Παρότι ο τίτλος του παραπέμπει αποκλειστικά στο ροκ, στην πράξη το Hall of Fame έχει εδώ και χρόνια μια πολύ πιο ανοιχτή λογική: τιμά καλλιτέχνες και προσωπικότητες που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, άλλαξαν την πορεία της μουσικής και επηρέασαν την κουλτούρα σε βάθος χρόνου. Ο ίδιος ο οργανισμός περιγράφει το rock & roll όχι ως ένα στενό μουσικό είδος αλλά ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο πνεύμα, γεννημένο από τη συνάντηση του rhythm & blues, της country και του gospel.

Με απλά λόγια, το Rock & Roll Hall of Fame λειτουργεί σαν ένα πάνθεον της μουσικής. Είναι το σημείο όπου «γράφονται» επίσημα ονόματα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, είτε μιλάμε για καθαρόαιμο ροκ, είτε για soul, pop, hip hop, folk, metal ή άλλες μορφές μουσικής που επηρέασαν γενιές ακροατών και καλλιτεχνών. Γι’ αυτό και στο Hall of Fame δεν βρίσκεις μόνο μπάντες με κιθάρες, αλλά και ονόματα που σε μια πρώτη ματιά ίσως να μην τα έβαζε κανείς κάτω από την ταμπέλα «rock».

Ο θεσμός «τρέχει» από το 1986, χρονιά της πρώτης τάξης εισαγωγής. Εκείνη η εναρκτήρια κλάση δείχνει και το μέγεθος του εγχειρήματος: ανάμεσα στους πρώτους που τιμήθηκαν ήταν ο Elvis Presley, ο Chuck Berry, ο James Brown, ο Ray Charles, ο Little Richard, ο Jerry Lee Lewis, ο Buddy Holly και ο Sam Cooke. Δηλαδή μορφές που δεν ήταν απλώς επιτυχημένοι καλλιτέχνες, αλλά βασικά θεμέλια ολόκληρης της μεταπολεμικής μουσικής κουλτούρας.

Από τότε μέχρι σήμερα, το Hall of Fame έχει τιμήσει τεράστια ονόματα από διαφορετικές εποχές και διαφορετικά ύφη. Στο πέρασμα των χρόνων έχουν βρεθεί εκεί οι The Beatles, η Aretha Franklin, η Madonna, ο Michael Jackson, αλλά και αμέτρητοι ακόμη δημιουργοί που καθόρισαν το πώς ακούγεται η σύγχρονη μουσική. Ειδικά η περίπτωση της Aretha Franklin έχει τη δική της ιστορική βαρύτητα, αφού ήταν η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame, το 1987.

Αυτό που έχει σημασία να καταλάβει κανείς είναι ότι η ένταξη στο Hall of Fame δεν είναι ένα απλό βραβείο της χρονιάς. Δεν θυμίζει Grammy, ούτε έναν θεσμό που επιβραβεύει αποκλειστικά το «τι πήγε καλά φέτος». Είναι περισσότερο μια συνολική αναγνώριση διαδρομής, επιρροής και ιστορικού βάρους. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί κάποιος να έκανε μεγάλες πωλήσεις ή να είχε μερικές επιτυχίες. Το ζητούμενο είναι αν η παρουσία του άλλαξε κάτι ουσιαστικό: στον ήχο, στην αισθητική, στην κουλτούρα, στην εικόνα της μουσικής βιομηχανίας ή στον τρόπο που οι επόμενοι καλλιτέχνες αντιλήφθηκαν την τέχνη τους.

Πώς γίνεται όμως η επιλογή; Η διαδικασία έχει συγκεκριμένα στάδια. Πρώτα απ’ όλα, για να είναι ένας καλλιτέχνης επιλέξιμος, πρέπει να έχουν περάσει 25 πλήρη χρόνια από την πρώτη εμπορική ηχογράφησή του. Στη συνέχεια, μια Επιτροπή Υποψηφιοτήτων επιλέγει κάθε χρόνο τα ονόματα που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από περίπου 40 ανθρώπους της μουσικής, ανάμεσά τους ήδη ενταγμένους καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, ιστορικούς, δημοσιογράφους και επαγγελματίες της βιομηχανίας.

Αφού καταρτιστεί η λίστα των υποψηφίων, η τελική επιλογή περνά σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα. Οι “εισακτέοι” επιλέγονται από μια διεθνή ομάδα άνω των 1.200 ψηφοφόρων, στην οποία συμμετέχουν ήδη ενταγμένοι καλλιτέχνες, ιστορικοί και άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας. Παράλληλα, υπάρχει και το γνωστό “fan vote”, δηλαδή η ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού. Αυτή όμως δεν αποφασίζει μόνη της το αποτέλεσμα: η συνολική ψήφος των fans μετρά ως “ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο” μέσα στη διαδικασία.

Αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που συχνά μπερδεύουν τον κόσμο. Πολλοί νομίζουν ότι όποιος βγει πρώτος στο κοινό μπαίνει αυτόματα στο Hall of Fame. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Η ψήφος του κοινού έχει βάρος, αλλά δεν είναι η μοναδική ούτε η καθοριστική από μόνη της. Ο θεσμός θέλει να ισορροπεί ανάμεσα στη λαϊκή απήχηση και στην ιστορική ή καλλιτεχνική αποτίμηση.

Επίσης, δεν μπαίνουν όλοι στην ίδια κατηγορία. Η πιο προβεβλημένη είναι φυσικά η Performer Category, δηλαδή η βασική κατηγορία ερμηνευτών ή συγκροτημάτων. Όμως το Hall of Fame έχει και άλλες τιμητικές διακρίσεις. Το Early Influence Award αφορά δημιουργούς των οποίων η μουσική και το ύφος άσκησαν άμεση και καθοριστική επιρροή στην εξέλιξη του rock & roll και της μουσικής κουλτούρας. Το Musical Excellence Award απονέμεται σε καλλιτέχνες, μουσικούς, τραγουδοποιούς ή παραγωγούς με τεράστια επίδραση στο μουσικό τοπίο. Και υπάρχει και το Ahmet Ertegun Award, που τιμά μη ερμηνευτικές προσωπικότητες της βιομηχανίας, ανθρώπους δηλαδή που δεν ήταν απαραίτητα τραγουδιστές ή μέλη συγκροτημάτων, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διάδοση της μουσικής.

Για το 2026, το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε πριν λίγο συνολικά 18 ονόματα που θα ενταχθούν φέτος σε όλες τις κατηγορίες. Στη βασική κατηγορία Performer μπαίνουν οι Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan.

Στο Early Influence Award τιμώνται οι Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte και Gram Parsons.

Στο Musical Excellence Award μπαίνουν οι Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller και Rick Rubin, ενώ το Ahmet Ertegun Award απονέμεται φέτος στον Ed Sullivan.

Η φετινή τάξη είναι χαρακτηριστική και για έναν ακόμη λόγο: δείχνει ξανά πόσο πλατιά έχει ανοίξει η έννοια του Rock & Roll Hall of Fame. Στο ίδιο σύνολο συνυπάρχουν ο Phil Collins και οι Iron Maiden, οι Oasis και η Sade, ο Luther Vandross και οι Wu-Tang Clan. Αυτό λέει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον ο θεσμός τη μουσική επιρροή: όχι ως μια αυστηρά «ροκ» υπόθεση, αλλά ως ένα ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα που μπορεί να έρθει από πολύ διαφορετικά είδη.

Φυσικά, το Hall of Fame δεν παύει να προκαλεί συζητήσεις και διαφωνίες. Κάθε χρόνο υπάρχουν ονόματα που μένουν εκτός και ξεκινούν αμέσως οι γνωστές αντιδράσεις: «πώς γίνεται να μπήκε ο τάδε και όχι ο δείνα;», «είναι δυνατόν το hip hop να μπαίνει σε Rock & Roll Hall of Fame;», «γιατί άργησε τόσο αυτός ο καλλιτέχνης;». Όμως ακριβώς αυτή η συζήτηση είναι μέρος της ίδιας της φύσης του θεσμού. Το Hall of Fame δεν είναι ένας ουδέτερος κατάλογος. Είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση γύρω από το ποιοι άλλαξαν πραγματικά το πρόσωπο της μουσικής.

Η τελετή ένταξης για την κλάση του 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2026 στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.