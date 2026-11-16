Από την απρόσμενη εμφάνιση των U2 και τη συγκινητική παρουσία του Phil Collins μέχρι τον εκρηκτικό φόρο τιμής στους Iron Maiden, η τελετή του Rock & Roll Hall of Fame 2026 ένωσε διαφορετικές γενιές και μουσικούς κόσμους στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες.

Η βραδιά της 14ης Νοεμβρίου τίμησε συνολικά 18 καλλιτέχνες, συγκροτήματα και ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Παρά τις ηχηρές απουσίες των Iron Maiden, Oasis και Sade, η τελετή απέκτησε τον δικό της χαρακτήρα μέσα από απρόβλεπτες συνεργασίες, συναισθηματικές ομιλίες και επανενώσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να συμβούν οπουδήποτε αλλού.

Οι U2 εμφανίστηκαν χωρίς προειδοποίηση

Την έναρξη της τελετής ανέλαβαν αιφνιδιαστικά οι U2, οι οποίοι ανήκουν στο Rock & Roll Hall of Fame από το 2005. Το συγκρότημα παρουσίασε το νέο του τραγούδι «Silencio», περιστοιχισμένο από χορευτές ντυμένους σαν δυνάμεις καταστολής, πριν περάσει στο «Pride (In the Name of Love)».

Η εμφάνισή τους λειτούργησε ως εισαγωγή σε μια βραδιά που κινήθηκε διαρκώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, δίνοντας χώρο τόσο στις ιστορικές καταβολές του rock όσο και στη soul, την pop, το metal και το hip-hop.

Ο Phil Collins συγκίνησε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές ήρθε με την είσοδο του Phil Collins. Ο 75χρονος μουσικός, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας, ανέβηκε στη σκηνή με τη βοήθεια δύο μπαστουνιών και δέχθηκε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την εισαγωγή του πραγματοποίησε ο Travis Barker των Blink-182, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιρροή του Collins ως ντράμερ, τραγουδιστή και δημιουργού. Η Cynthia Erivo ερμήνευσε το «In the Air Tonight», με τον Barker στα τύμπανα να αναλαμβάνει το περίφημο ξέσπασμα που έχει ταυτιστεί με το τραγούδι.

Ο Phil Collins δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ στο τέλος της ομιλίας του άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο για το μέλλον: «Δεν έχετε ακούσει ακόμη το τελευταίο από εμένα, σας το υπόσχομαι».

Ήταν η δεύτερη εισαγωγή του στο Rock & Roll Hall of Fame, καθώς είχε ήδη τιμηθεί το 2010 ως μέλος των Genesis. Αυτή τη φορά αναγνωρίστηκε η προσωπική του διαδρομή, που τον μετέτρεψε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της δεκαετίας του ’80.

Οι Iron Maiden έλειπαν, αλλά το «The Trooper» ένωσε μια απρόσμενη μπάντα

Οι Iron Maiden δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, καθώς βρίσκονται σε περιοδεία στην Αυστραλία. Την εισαγωγή τους ανέλαβε ο Jack Black, ο οποίος μίλησε για τη διαχρονική επιρροή και τη συναυλιακή αντοχή του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε επί σκηνής ένα προσωρινό metal supergroup. Η St. Vincent, οι Kirk Hammett και Robert Trujillo των Metallica, ο Brad Wilk των Rage Against the Machine, ο John 5 των Mötley Crüe και ο Jack Black παρουσίασαν το «The Trooper».

Η φετινή τιμή περιλαμβάνει δέκα μουσικούς από ολόκληρη την ιστορία των Iron Maiden: τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Paul Di’Anno, Blaze Bayley, Dennis Stratton, Nicko McBrain και Clive Burr.

Joy Division και New Order στην ίδια μουσική αφήγηση

Η κοινή εισαγωγή των Joy Division και New Order ανέδειξε τη μετάβαση από το σκοτεινό post-punk στον συνδυασμό κιθάρας και ηλεκτρονικής μουσικής που επηρέασε καθοριστικά τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Trent Reznor των Nine Inch Nails παρουσίασε τα δύο συγκροτήματα, χαρακτηρίζοντάς τα ανάμεσα στα πλέον επιδραστικά των τελευταίων πενήντα χρόνων. Μοναδικό μέλος τους που παραβρέθηκε ήταν ο Peter Hook.

Οι Deftones, με τον Chino Moreno, ενώθηκαν με τη Lauren Mayberry των Chvrches και τον Hook για να ερμηνεύσουν τα «Love Will Tear Us Apart» και «Bizarre Love Triangle», δύο τραγούδια που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές πλευρές αυτής της κοινής ιστορίας.

Οι απουσίες των Oasis και Sade

Ούτε ο Liam ούτε ο Noel Gallagher εμφανίστηκαν για την εισαγωγή των Oasis. Την παρουσίαση του συγκροτήματος ανέλαβε ο ηθοποιός Bob Odenkirk, ενώ ο Stephen Wilson Jr. παρουσίασε μια λιτή, ακουστική εκτέλεση του «Wonderwall».

Απούσα ήταν και η Sade Adu, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος Sade. Η Andra Day ανέλαβε να παρουσιάσει τη μουσική τους διαδρομή και η Sienna Spiro ερμήνευσε το «Smooth Operator».

Οι δύο απουσίες στέρησαν από την τελετή ισχυρές προσωπικές στιγμές, έδωσαν όμως χώρο σε νεότερους ερμηνευτές να αποδώσουν τα τραγούδια μέσα από τη δική τους ματιά.

Από τον Luther Vandross και τον Billy Idol μέχρι τους Wu-Tang Clan

Η Oprah Winfrey παρουσίασε τον Luther Vandross, που πέθανε το 2005, και ο Usher ανέλαβε το μουσικό αφιέρωμα, ερμηνεύοντας τραγούδια όπως τα «Here and Now» και «So Amazing».

Ο Billy Idol και ο επί χρόνια κιθαρίστας και συνεργάτης του Steve Stevens εισήχθησαν μαζί, με τους Gwen Stefani και Tony Kanal των No Doubt να πραγματοποιούν την παρουσίαση. Ο Idol τραγούδησε το «White Wedding», ενώ η Gwen Stefani ενώθηκε μαζί του στο «Eyes Without a Face».

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του hip-hop. Ο Chris Rock παρουσίασε τους Wu-Tang Clan και τα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος ανέβηκαν στη σκηνή, συνοδευόμενα από μεγάλη jazz μπάντα. Το medley τους περιλάμβανε τα «C.R.E.A.M.», «Method Man» και «Shimmy Shimmy Ya», ως αναφορά και στον Ol’ Dirty Bastard.

Η Megan Thee Stallion παρουσίασε την Queen Latifah και η Remy Ma την MC Lyte. Οι δύο πρωτοπόρες του γυναικείου hip-hop εμφανίστηκαν μαζί, συνδέοντας το «U.N.I.T.Y.» με το «Ruffneck».

Οι Red Hot Chili Peppers μεταμορφώθηκαν σε Rick Rubin

Ο Rick Rubin τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στην παραγωγή, έχοντας συνδέσει το όνομά του με καλλιτέχνες από τους Run-DMC, Beastie Boys και Johnny Cash μέχρι τους Red Hot Chili Peppers, Metallica και System of a Down.

Την εισαγωγή του ανέλαβε ο Neil Young. Οι Red Hot Chili Peppers εμφανίστηκαν στη συνέχεια φορώντας μακριές λευκές περούκες και ψεύτικα γένια, μιμούμενοι τη χαρακτηριστική εμφάνιση του Rubin, και έπαιξαν το «Give It Away».

Ο ίδιος ο παραγωγός κράτησε την ομιλία του εξαιρετικά σύντομη, συνοψίζοντας τη σκέψη του στη φράση: «Δεν μπορείς να σκοτώσεις το rock ’n’ roll».

Aerosmith και Run-DMC έκλεισαν τον κύκλο

Το φινάλε έφερε ξανά μαζί τους Aerosmith και τους Run-DMC για το «Walk This Way». Η ιστορική συνεργασία τους από το 1986, σε παραγωγή Rick Rubin, υπήρξε μία από τις στιγμές που έφεραν το rock και το hip-hop κοντά στο ευρύ κοινό.

Σαράντα χρόνια αργότερα, το ίδιο τραγούδι έκλεισε μια τελετή στην οποία το Rock & Roll Hall of Fame επιχείρησε να παρουσιάσει το rock όχι ως ένα αυστηρά οριοθετημένο μουσικό είδος, αλλά ως μια ευρύτερη πολιτισμική διαδρομή που περιλαμβάνει το metal, την pop, τη soul, το post-punk, το afrobeat και το hip-hop.

Η τάξη του Rock & Roll Hall of Fame για το 2026

Στην κύρια κατηγορία των ερμηνευτών εισήχθησαν οι Phil Collins, Billy Idol και Steve Stevens, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan.

Με το Early Influence Award τιμήθηκαν οι Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte και Gram Parsons.

Οι Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller και Rick Rubin έλαβαν το Musical Excellence Award, ενώ ο Ed Sullivan τιμήθηκε με το Ahmet Ertegun Award για την καθοριστική συμβολή του στην προβολή της σύγχρονης μουσικής μέσα από την αμερικανική τηλεόραση.

Η τρίωρη τηλεοπτική εκδοχή της τελετής θα προβληθεί στις ΗΠΑ από το ABC στις 8 Δεκεμβρίου.