Ο Bruce Dickinson επιστρέφει στην Ελλάδα για μία νέα solo εμφάνιση στο Release Athens 2027, φέρνοντας μαζί του την PsychoGod Tour, καινούργια τραγούδια αλλά και επιλογές από μια προσωπική δισκογραφία που ξεκίνησε πριν από 37 χρόνια.

Ο εμβληματικός frontman των Iron Maiden βρίσκεται ήδη στο επόμενο κεφάλαιο μετά το The Mandrake Project. Το νέο του album ηχογραφείται με την μπάντα που θα τον συνοδεύσει και στη σκηνή, ενώ η κυκλοφορία του αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο τίτλος του δίσκου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η PsychoGod Tour ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή

Η περιοδεία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά υλικό από το επερχόμενο album, μαζί με αγαπημένα τραγούδια και λιγότερο αναμενόμενες επιλογές από ολόκληρη τη solo πορεία του Dickinson. Η επίσημη ανακοίνωση αφήνει, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακουστεί και υλικό πέρα από την προσωπική του δισκογραφία.

Ο ίδιος έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη ζωντανή, ανθρώπινη πλευρά της μουσικής που ετοιμάζει με τους συνεργάτες του, αντιπαραβάλλοντάς την με την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μόνο να αντιγράψει και να προσποιηθεί. Αυτή η μπάντα, όμως, μπορεί πραγματικά να παίξει», ανέφερε ο Dickinson κατά την ανακοίνωση της περιοδείας.

Μαζί του θα βρίσκονται οι κιθαρίστες Chris Declercq και Philip Näslund, η Tanya O’Callaghan στο μπάσο, ο Mistheria στα πλήκτρα και ο Dave Moreno στα drums. Πρόκειται για τους μουσικούς με τους οποίους εργάζεται και στο studio για την επόμενη δισκογραφική του δουλειά.

Από το «Tattooed Millionaire» στο «The Mandrake Project»

Η προσωπική πορεία του Bruce Dickinson ξεκίνησε το 1990 με το Tattooed Millionaire. Ακολούθησαν τα Balls to Picasso, Skunkworks, Accident of Birth, The Chemical Wedding και Tyranny of Souls, μέσα από τα οποία διαμόρφωσε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, χωρίς να αντιμετωπίζει τη solo καριέρα του ως απλή προέκταση των Iron Maiden.

Το 2024 επέστρεψε δισκογραφικά, έπειτα από 19 χρόνια, με το The Mandrake Project. Το album αποτέλεσε παράλληλα μέρος ενός ευρύτερου αφηγηματικού εγχειρήματος, που συνδύασε τη μουσική με μια σειρά κόμικς, και οδήγησε σε μια μεγάλη περιοδεία 71 εμφανίσεων σε τρεις ηπείρους.

Στο πλαίσιο εκείνης της περιοδείας εμφανίστηκε και στο Release Athens 2024, στην ίδια βραδιά με τους Judas Priest και τους Accept. Λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, φόρεσε ένα κράνος που παρέπεμπε στον Μέγα Αλέξανδρο και προσκάλεσε το ελληνικό κοινό να τραγουδήσει μαζί του ένα μέρος του «Alexander the Great» των Iron Maiden.

Η νέα εμφάνισή του στην Αθήνα θα βρει τον Dickinson σε διαφορετικό σημείο: όχι πλέον να παρουσιάζει την επιστροφή του στη solo δισκογραφία, αλλά να προετοιμάζει ήδη τον διάδοχο του The Mandrake Project.

Μια νέα μεγάλη metal βραδιά στο Release Athens

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα του Release Athens 2027 θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, διατίθεται συνδυαστικό εισιτήριο για τις εμφανίσεις του Bruce Dickinson και των Judas Priest, οι οποίοι θα βρεθούν στο ίδιο φεστιβάλ λίγες ημέρες αργότερα.

Θα κυκλοφορήσει επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, ενώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς σε τέσσερις άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2027

Markopoulo Complex

Ολυμπιακά Ακίνητα Μαρκοπούλου, Αττική

Τηλ.: 211 770 0000

Τιμές εισιτηρίων: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12:00

Προπώληση: more.com