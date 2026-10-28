Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στο «Sweet Sixteen», ο Billy Idol ακούγεται σαν να έχει αφήσει για λίγο την πόρτα ανοιχτή σε κάτι που συνήθως κρατά πίσω από το προκλητικό του χαμόγελο. Η φωνή χαμηλώνει, η κιθάρα επαναλαμβάνει το μελαγχολικό της μοτίβο και η υπόσχεση ότι θα έκανε τα πάντα για εκείνη επιστρέφει επίμονα. Όμως, όσο γλυκός κι αν μοιάζει ο τίτλος, το τραγούδι κουβαλά μια ανησυχία. Ο άνθρωπος που τραγουδά φαίνεται να περιμένει κάποια που έχει ήδη φύγει.

Και ύστερα είναι εκείνες οι παράξενες εικόνες… Ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, ένα κάστρο, ένα φεγγάρι που συνδέεται με μια κουνιστή καρέκλα. Μικρές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να ανήκουν σε ένα θλιμμένο παραμύθι. Στην περίπτωση του «Sweet Sixteen», όμως, οδηγούν σε έναν πραγματικό τόπο και σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής του σε μια αγάπη χωρίς ανταπόκριση…

Ο άνδρας που άρχισε να χτίζει μετά τον αποχαιρετισμό

Η ιστορία μάς πηγαίνει πολύ μακριά από τη μουσική σκηνή των ’80s, στη ζωή του Edward Leedskalnin, ενός λιθοξόου από τη Λετονία που μετανάστευσε στην Αμερική το 1912 και αργότερα εγκαταστάθηκε στη νότια Φλόριντα.

Μαζί του ταξίδεψε και η ιστορία ενός διαλυμένου αρραβώνα. Σύμφωνα με την αφήγηση που συνδέθηκε με το όνομά του, η δεκαεξάχρονη αγαπημένη του ακύρωσε τον γάμο τους λίγο πριν πραγματοποιηθεί. Εκείνος θα εξακολουθούσε να την αποκαλεί «Sweet Sixteen». Η κοπέλα έμεινε πίσω, αλλά η παρουσία της απέκτησε σταδιακά ένα εντυπωσιακό, σχεδόν αδιανόητο βάρος στην καινούργια του ζωή.

Το 1923, έχοντας αγοράσει ένα μικρό κομμάτι γης στη Φλόριντα, ο Leedskalnin άρχισε να δημιουργεί αυτό που έγινε γνωστό ως Coral Castle. Έκοβε και σκάλιζε τεράστιους όγκους ασβεστόλιθου, κατασκευάζοντας έναν ολόκληρο κόσμο από πέτρα. Το έργο του περιλάμβανε έπιπλα, γλυπτές κατασκευές και ογκώδεις πέτρινες διαμορφώσεις, με συνολικό βάρος που υπολογίζεται περίπου στους 1.100 τόνους!

Δούλευε μόνος, συχνά τη νύχτα, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία, τροχαλίες και μηχανισμούς που αξιοποιούσαν εξαρτήματα παλιών οχημάτων. Η κλίμακα του εγχειρήματος και η μυστικοπάθειά του τροφοδότησαν πλήθος θρύλων γύρω από τις μεθόδους του. Για την ιστορία του τραγουδιού, όμως, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται στην απάντηση που του αποδίδεται όταν τον ρωτούσαν γιατί είχε φτιάξει αυτόν τον τόπο.

Ήταν για τη «Sweet Sixteen» του.

Το Coral Castle συνδέθηκε έτσι με την εικόνα ενός ανθρώπου που εξακολουθούσε να δημιουργεί για κάποια που δεν ήταν δίπλα του. Σύμφωνα με την ιστορία που καταγράφεται γύρω από το μνημείο, εκείνη δεν πήγε ποτέ να το δει.

Ο Billy Idol αναγνώρισε κάτι δικό του

Ο Idol γνώρισε την ιστορία του Leedskalnin στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Στην αυτοβιογραφία του, Dancing with Myself, θυμόταν ότι είχε διαβάσει για το Coral Castle την περίοδο που δημιουργούσε το Rebel Yell. Το «Sweet Sixteen» γράφτηκε το 1983, αρκετά χρόνια πριν κυκλοφορήσει ως single.

Αυτό που τον συγκίνησε είχε και προσωπική διάσταση. Η Perri Lister, η χορεύτρια και τραγουδίστρια με την οποία συνδεόταν ερωτικά, βρισκόταν πίσω από τη δική του συναισθηματική εμπλοκή με το θέμα. Σε συνέντευξή του το 2024, ο Idol εξήγησε ότι τραγουδούσε ουσιαστικά για την Perri Lister, ύστερα από τον χωρισμό τους.

Στο βιβλίο του είχε συνδέσει ακόμη πιο καθαρά τις δύο ιστορίες. Αφού περιέγραφε το πέτρινο μνημείο του Leedskalnin για τη χαμένη αγαπημένη του, πρόσθετε: «Το “Sweet Sixteen” είναι το δικό μου για την Perri».

Αυτή η παραδοχή δίνει στο τραγούδι μια δεύτερη φωνή. Ο Idol δανείζεται τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου για να πλησιάσει τη δική του πληγή. Η απόσταση ανάμεσα στον μοναχικό λιθοξόο και στον διάσημο τραγουδιστή μικραίνει απότομα. Και οι δύο προσπαθούν να δώσουν μορφή σε ένα συναίσθημα που δεν μπορούν να λύσουν.

Ο τίτλος προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Leedskalnin αποκαλούσε την αγαπημένη του. Ο Idol, όμως, τραγουδούσε και για τη δική του αγάπη, την Perri. Οι δύο γυναίκες ανήκουν σε διαφορετικές ζωές, οι οποίες συναντιούνται μέσα στο ίδιο τραγούδι.

Οι παράξενες εικόνες των στίχων αποκτούν διεύθυνση

Με αυτό το υπόβαθρο, οι στίχοι αρχίζουν να ακούγονται διαφορετικά.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων παραπέμπει στην υπόσχεση του γάμου που διαλύθηκε. Το κάστρο συνδέεται με το πραγματικό δημιούργημα του Leedskalnin. Ακόμη και η αλλόκοτη αναφορά σε ένα φεγγάρι και μια κουνιστή καρέκλα έχει υλικό αντίκρισμα: στην περιγραφή του Coral Castle που μεταφέρει ο Idol στην αυτοβιογραφία του υπάρχει μια πέτρινη κατασκευή σε σχήμα φεγγαριού που λειτουργεί ως κουνιστή καρέκλα.

Ο δημιουργός μεταφέρει αυτά τα στοιχεία σε μια γλώσσα σχεδόν παιδικού παραμυθιού. Το «candy castle» ακούγεται γλυκό, εύθραυστο, σαν κάτι που φτιάχτηκε για να στεγάσει μια ευτυχία. Πίσω του βρίσκονται τόνοι πέτρας και χρόνια μοναχικής εργασίας.

Η επαναλαμβανόμενη υπόσχεση αφοσίωσης μπορεί έτσι να ακουστεί και σαν αδιέξοδο. Ο αφηγητής παραμένει πρόθυμος να προσφέρει τα πάντα, αλλά το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται έχει απομακρυνθεί. Η επιμονή του κάνει το τραγούδι τρυφερό και συγχρόνως ανήσυχο.

Αυτή είναι μια ανάγνωση που προκύπτει από τη συνάντηση των στίχων με την ιστορία τους: το «Sweet Sixteen» αφήνει να ακουστεί πόσο δύσκολα αποδέχεται κάποιος ότι η αγάπη του, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν εξασφαλίζει την επιστροφή του άλλου.

Μια ήσυχη ερμηνεία ανάμεσα στις μεγάλες εντάσεις

Το τραγούδι βρήκε τελικά τη θέση του στο Whiplash Smile, το τρίτο προσωπικό album του Idol, που κυκλοφόρησε το 1986. Τη σύνθεση και τους στίχους υπέγραφε ο ίδιος, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Keith Forsey.

Η ακουστική βάση και η συγκρατημένη ερμηνεία αφήνουν χώρο στις λέξεις. Η μελωδία κινείται με έναν απαλό, λικνιστικό ρυθμό, ενώ η φωνή κρατά τη χαρακτηριστική βραχνάδα του Idol χωρίς να ξεσπά σε μια μεγάλη ροκ κορύφωση. Η ένταση συγκεντρώνεται στην επανάληψη, στην αίσθηση ότι η ίδια σκέψη επιστρέφει και δεν τον αφήνει να προχωρήσει.

Ο ίδιος είχε εξηγήσει σε παλιότερη συνέντευξή του ότι αρκετά τραγούδια του ξεκινούσαν με μια ακουστική κιθάρα. Ανέφερε μάλιστα το «Sweet Sixteen» ως παράδειγμα σύνθεσης που μπορεί να σταθεί μόνη της, χωρίς ολόκληρη μπάντα.

Το 1987 κυκλοφόρησε ως το τρίτο single του Whiplash Smile, μετά τα «To Be a Lover» και «Don’t Need a Gun». Έφτασε στο Νο20 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και στο Νο17 της Βρετανίας, ενώ στη Δυτική Γερμανία ανέβηκε μέχρι το Νο2.

Η πιο χαμηλόφωνη πλευρά του Idol είχε βρει ένα μεγάλο ακροατήριο.

Το βίντεο τον έφερε μπροστά στο πραγματικό κάστρο

Για το «Sweet Sixteen» γυρίστηκαν δύο βίντεο το 1987. Το γνωστό ασπρόμαυρο clip, σε σκηνοθεσία Peter Sinclair, παρουσίαζε τον Idol να ερμηνεύει το τραγούδι σε έναν λιτό εσωτερικό χώρο. Η εικόνα υπηρετούσε τη μοναξιά της ερμηνείας, αφήνοντας το βάρος στη φωνή και στην παρουσία του.

Η έγχρωμη εναλλακτική εκδοχή τον πήγε στον ίδιο τον τόπο της έμπνευσης, στο Coral Castle του Homestead, στη Φλόριντα, ανάμεσα στις πέτρινες κατασκευές του Leedskalnin.

Τον Οκτώβριο του 2026, μόλις πριν λίγες ημέρες δηλαδή, με αφορμή τα σαράντα χρόνια του Whiplash Smile, παρουσιάστηκε μια αποκατεστημένη εκδοχή αυτού του έγχρωμου βίντεο. Το υλικό δουλεύτηκε ξανά από το αρχικό φιλμ, με νέο μοντάζ και χρωματική επεξεργασία.

Η εικόνα προσφέρει μια ιδιαίτερη επιστροφή στο τραγούδι. Το κάστρο που ακούγεται στους στίχους βρίσκεται πλέον μπροστά μας. Ένας τόπος που δημιουργήθηκε γύρω από μια απουσία πλαισιώνει έναν τραγουδιστή που χρησιμοποίησε την ιστορία του για να μιλήσει για τη δική του. Οι πέτρες άντεξαν. Η υπόσχεση της επιστροφής έμεινε μετέωρη…

Οι στίχοι

I’ll do anything

For my sweet sixteen

And I’ll do anything

For little runaway child Θα κάνω τα πάντα

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Και θα κάνω τα πάντα

για το μικρό κορίτσι που το ’σκασε. Gave my heart an engagement ring

She took everything

Everything I gave her

Oh, sweet sixteen

Built a moon

For a rocking chair

I never guessed it would

Rock her far from here

Oh, oh, oh, oh Στην καρδιά μου φόρεσα δαχτυλίδι αρραβώνων.

Εκείνη τα πήρε όλα,

όλα όσα της έδωσα.

Αχ, γλυκιά μου δεκαεξάχρονη…

Έφτιαξα ένα φεγγάρι

να γίνει κουνιστή καρέκλα.

Ποτέ δεν φαντάστηκα

πως θα τη λίκνιζε μακριά από δω.

Αχ, αχ, αχ, αχ… Someone’s built a candy castle

For my sweet sixteen

Someone’s built a candy brain

And filled it in Κάποιος έχτισε ένα κάστρο από ζάχαρη

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Κάποιος έφτιαξε ένα μυαλό από ζάχαρη

και το γέμισε. Well, I’ll do anything

For my sweet sixteen

Oh, I’ll do anything

For little runaway child Θα κάνω τα πάντα

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Αχ, θα κάνω τα πάντα

για το μικρό κορίτσι που το ’σκασε. Well, memories will burn you

Memories grow older as people can

They just get colder

Like sweet sixteen

Oh, I see it’s clear

Baby, that you are

All through here

Oh, oh, oh, oh Οι αναμνήσεις μπορούν να σε κάψουν.

Οι αναμνήσεις γερνούν όπως κι οι άνθρωποι,

μονάχα γίνονται πιο ψυχρές,

σαν τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Αχ, το βλέπω καθαρά,

μωρό μου, πως για σένα

όλα εδώ έχουν τελειώσει.

Αχ, αχ, αχ, αχ… Someone’s built a candy castle

For my sweet sixteen

Someone’s built a candy house

To house her in

Oh oh, someone’s built a candy castle

For my sweet sixteen

Someone’s built a candy brain

And filled it in Κάποιος έχτισε ένα κάστρο από ζάχαρη

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Κάποιος έχτισε ένα σπίτι από ζάχαρη

για να τη στεγάσει.

Αχ, αχ, κάποιος έχτισε ένα κάστρο από ζάχαρη

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Κάποιος έφτιαξε ένα μυαλό από ζάχαρη

και το γέμισε. And I do anything

For my sweet sixteen

Oh, I do anything

For little runaway girl Και κάνω τα πάντα

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Αχ, κάνω τα πάντα

για το μικρό κορίτσι που το ’σκασε. Yeah, sad and lonely and blue

Yeah, gettin’ over you

How, how do you think it feels

Yeah, to get up in the morning, get over you

Up in the morning, get over you

Wipe away the tears, get over you, get over, get over Ναι, θλιμμένος, μόνος και μελαγχολικός.

Ναι, προσπαθώ να σε ξεπεράσω.

Πώς, πώς νομίζεις ότι είναι

να σηκώνεσαι το πρωί και να προσπαθείς να ξεπεράσεις κάποιον;

Να σηκώνεσαι το πρωί, να προσπαθώ να σε ξεπεράσω.

Να σκουπίζω τα δάκρυα, να σε ξεπεράσω,

να σε ξεπεράσω, να σε ξεπεράσω… My sweet sixteen

Oh, runaway child

Oh, sweet sixteen

Little runaway girl Γλυκιά μου δεκαεξάχρονη,

αχ, μικρό κορίτσι που το ’σκασες.

Αχ, γλυκιά μου δεκαεξάχρονη,

μικρό κορίτσι που το ’σκασες. Gave my heart an engagement ring

She left everything

Everything I gave her

Oh, sweet sixteen

Built a moon

For a rocking chair

I never guessed it would

Rock her far from here

Oh, oh, oh Στην καρδιά μου φόρεσα δαχτυλίδι αρραβώνων.

Εκείνη τα άφησε όλα,

όλα όσα της έδωσα.

Αχ, γλυκιά μου δεκαεξάχρονη…

Έφτιαξα ένα φεγγάρι

να γίνει κουνιστή καρέκλα.

Ποτέ δεν φαντάστηκα

πως θα τη λίκνιζε μακριά από δω.

Αχ, αχ, αχ… Someone’s built a candy castle

For my sweet sixteen

Someone’s built a candy house

To house her in

Oh, someone’s built a candy castle

For my sweet sixteen

Someone’s built a candy house

To house her in Κάποιος έχτισε ένα κάστρο από ζάχαρη

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Κάποιος έχτισε ένα σπίτι από ζάχαρη

για να τη στεγάσει.

Αχ, κάποιος έχτισε ένα κάστρο από ζάχαρη

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Κάποιος έχτισε ένα σπίτι από ζάχαρη

για να τη στεγάσει. And I’ll do anything

For my sweet sixteen

Oh, I’ll do anything

For this little runaway child

Do anything

For sweet sixteen

I’ll do anything

For little runaway girl

Little runaway girl

Oh, sweet sixteen

Oh, sweet sixteen

Oh Και θα κάνω τα πάντα

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Αχ, θα κάνω τα πάντα

γι’ αυτό το μικρό κορίτσι που το ’σκασε.

Τα πάντα

για τη γλυκιά μου δεκαεξάχρονη.

Θα κάνω τα πάντα

για το μικρό κορίτσι που το ’σκασε.

Το μικρό κορίτσι που το ’σκασε.

Αχ, γλυκιά μου δεκαεξάχρονη…

Αχ, γλυκιά μου δεκαεξάχρονη…

Αχ…

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