Η Kovacs δίνει ηλεκτρονική κατεύθυνση στον σκοτεινό, soul κόσμο της με το «Static tears», το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της, που κυκλοφορεί σήμερα 13 Νοεμβρίου. Στα δέκα τραγούδια του, η Ολλανδή τραγουδίστρια συναντά αναλογικά synthesizers, vocoders και electro αναφορές, ενώ αναζητά τη θέση των ανθρώπινων συναισθημάτων σε μια καθημερινότητα που μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις οθόνες.

Ο δίσκος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον παραγωγό Jonathan Quarmby, με ηχογραφήσεις στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στο Neerkant της Ολλανδίας. Η χαρακτηριστική pop-noir ατμόσφαιρα της Kovacs αποκτά ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον, με αναφορές στην πρώιμη ηλεκτρονική μουσική και στους Kraftwerk.

Πόσο κοντά μάς φέρνει τελικά η σύνδεση;

Ο τίτλος «Static tears» επιλέχθηκε ως μια σκόπιμη αντίφαση, φέρνοντας τα δάκρυα δίπλα στην έννοια του στατικού. Η ίδια η παρουσίαση της κυκλοφορίας θέτει το ερώτημα αν η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν πραγματικά να συναντηθούν.

Η υπερπληροφόρηση, η αμφιβολία για το τι παραμένει αληθινό και η μοναξιά μέσα στη διαρκή διαδικτυακή σύνδεση αποτελούν βασικούς άξονες του άλμπουμ. Παράλληλα, η Kovacs επιστρέφει στις προσωπικές της εμπειρίες, στη νοσταλγία και στην αναζήτηση εσωτερικής δύναμης.

Μιλώντας στο σερβικό πρακτορείο Tanjug λίγο πριν από την κυκλοφορία, ανέφερε ότι εργάστηκε στον δίσκο επί δύο χρόνια. Εξήγησε επίσης πως την απασχολεί η αλλαγή των ανθρώπινων συνηθειών στην ψηφιακή εποχή και το πού χωρούν πλέον τα συναισθήματα μέσα σε αυτήν.

Από το «Happiness» μέχρι το «Dog»

Τα «A perfect crime», «Leave the sun behind» και «Happiness» είχαν προηγηθεί της ολοκληρωμένης κυκλοφορίας. Το τελευταίο παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη και εξωστρεφή πλευρά της, με φουτουριστικές αναφορές στα ’70s και έγχορδα. Πίσω από τον τίτλο του, όμως, υπάρχει και μια σατιρική ματιά στα σύμβολα κοινωνικού κύρους και στην υπόσχεση ότι η κατανάλωση μπορεί να προσφέρει ευτυχία.

Στο «Because of you», ένα από τα προσωπικά αγαπημένα της στον δίσκο, η προσοχή στρέφεται στις σχέσεις, σε όσα αφήνουν πίσω τους και στη συνειδητοποίηση του ανθρώπου που χρειάζεται κανείς δίπλα του.

Το «Dog», που κλείνει το άλμπουμ, εξετάζει την ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και στην ανησυχία που εξακολουθεί να ζητά περιπέτεια. Η Kovacs το περιγράφει μέσα από την εικόνα ενός ζώου που περιπλανιέται, αλλά επιστρέφει στο σπίτι.

Το επίσημο βίντεο του «Dog», σε σκηνοθεσία Jiska Rickels και διεύθυνση φωτογραφίας Martijn van Broekhuizen, προσθέτει μια ακόμη διάσταση: σύμφωνα με την ίδια, αφορά το τραύμα που περνά από γενιά σε γενιά και τη δυνατότητα να διακοπεί αυτή η αλυσίδα.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα «What if», «Natalie», «Jane Doe», «Fallen in love with a lie» και το ομώνυμο «Static tears». Το άλμπουμ διατίθεται ψηφιακά, σε CD, σε μαύρο βινύλιο και σε κόκκινη έκδοση για ανεξάρτητα δισκοπωλεία.