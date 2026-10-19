Η «Happiness» δεν είναι η λέξη που θα μάντευε κανείς ως τίτλο για ένα νέο τραγούδι της Kovacs. Η τραγουδίστρια που αγαπήσαμε μέσα από τη σκοτεινή γοητεία του «My Love» τοποθετεί τώρα αυτό το τραγούδι στην αρχή ενός δίσκου που ονομάζεται «Static Tears». Αυτή η συνύπαρξη ευτυχίας και δακρύων είναι η πρώτη, ενδιαφέρουσα αντίφαση του νέου της κεφαλαίου.

Το «Happiness» κυκλοφόρησε ως single στις 16 Οκτωβρίου και θα είναι το εναρκτήριο τραγούδι του τέταρτου άλμπουμ της, που αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου.

Μια νέα κατεύθυνση για τη φωνή που γνωρίσαμε από το «My Love»

Στο «Static Tears», η Sharon Kovacs στρέφεται πιο αποφασιστικά στον ηλεκτρονικό ήχο. Τα δέκα τραγούδια του συνδυάζουν τη γνώριμη σκοτεινή soul πλευρά της με αναλογικά συνθεσάιζερ, vocoder και στοιχεία παλιότερης electro. Μέρος της ηχογράφησης έγινε στο Βερολίνο.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην αλλαγή των ήχων, αλλά και στο ερώτημα που θέτει ο δίσκος: πώς χωρούν το συναίσθημα και η ανθρώπινη επαφή σε μια ζωή γεμάτη οθόνες και πληροφορία; Η ίδια η δισκογραφική περιγράφει τον τίτλο «Static Tears» ως σκόπιμη αντίφαση.

Από τον νέο δίσκο στις ελληνικές σκηνές

Η συνέχεια αυτής της διαδρομής αφορά άμεσα και το ελληνικό κοινό. Η Kovacs θα εμφανιστεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο WE της Θεσσαλονίκης και στις 7 Δεκεμβρίου 2026 στο Gagarin 205 της Αθήνας, έχοντας πλέον κυκλοφορήσει ολόκληρο το «Static Tears».

Η σχέση της με την Ελλάδα δεν εξαντλείται σε δύο ακόμη ημερομηνίες περιοδείας. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για το πόσο έντονα νιώθει ότι το ελληνικό κοινό καταλαβαίνει τη μουσική της και τραγουδά μαζί της. Τον Δεκέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πώς στέκεται δίπλα στα παλιότερα τραγούδια της αυτή η καινούργια «Happiness»…