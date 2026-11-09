Η Ava Max επιστρέφει στο γιορτινό ρεπερτόριο με το «Christmas Wonderland». Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συμμετέχει στη δημιουργία του single, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει ο Mark Schick.

Η κυκλοφορία διατίθεται ως ξεχωριστό single και προστίθεται στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, μετά τα «Christmas Without You» και «1 Wish».

Οι δημιουργοί πίσω από τη νέα κυκλοφορία

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν η Ava Max, ο Mark Schick, ο James Abrahart, η Sarah Hudson, ο Jesse Saint John και ο Ferras Alqaisi.

Ο Schick έχει συνδεθεί ξανά με τη χριστουγεννιάτικη δισκογραφία της τραγουδίστριας, καθώς συμμετείχε στην ηχογράφηση του «Christmas Without You» παίζοντας κιθάρα.

Από το «Christmas Without You» στο «1 Wish»

Η πρώτη γιορτινή κυκλοφορία της Ava Max ήταν το «Christmas Without You», το φθινόπωρο του 2020, λίγο μετά την άφιξη του ντεμπούτου της, «Heaven & Hell». Ακολούθησε το «1 Wish», που κυκλοφόρησε το 2024.

Το «Christmas Wonderland» συνεχίζει αυτή τη σειρά με νέο υλικό και διαφορετική δημιουργική ομάδα. Το single έχει διάρκεια 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.