Ο Σπύρος Γραμμένος έρχεται στο Κύτταρο με τη μουσική παράσταση «Συγγνώμη για το εισιτήριο».

Και, όπως εξηγεί ο ίδιος με το γνώριμο χιούμορ του, έρχεται για να μας εξηγήσει τον λόγο που έχει εισιτήριο η μουσική του παράσταση. Βασικά, όλοι γνωρίζουμε γιατί έχει εισιτήριο μια παράσταση και όλοι ξέρουμε γιατί τα πάντα κοστίζουν. Αλλά στις 20 Νοεμβρίου θα έχουμε μια ωραία ευκαιρία να πληρώσουμε και να το συζητήσουμε.

«Φορέστε ό,τι γουστάρετε, πάρτε τους φίλους σας με το ζόρι κι ελάτε», είναι η πρόσκληση του Σπύρου Γραμμένου για τη βραδιά.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Έναρξη: 21:30

Κύτταρο Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 8224134 – 6977641373

Εισιτήριο: 13€ προπώληση, 15€ ταμείο

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο της εκδήλωσης (μπαρ).

Προπώληση: more.com