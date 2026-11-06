Η Alanis Morissette κυκλοφορεί σήμερα 6 Νοεμβρίου το «Good Weather for Immaculate Conception», το πρώτο ολοκληρωμένο Χριστουγεννιάτικο album της, από την Epiphany Music/Virgin Music. Στα δεκατέσσερα τραγούδια του συναντιούνται παραδοσιακές μελωδίες, γνωστές διασκευές, δύο πρωτότυπα κομμάτια και μια παρέα καλεσμένων που περιλαμβάνει την Brandi Carlile, τον Steve Martin και τον Martin Short.

Το υλικό συγκεντρώνει και ηχογραφήσεις που η Morissette είχε παρουσιάσει μεμονωμένα τα προηγούμενα χρόνια. Η γιορτινή διάθεση συνυπάρχει με τις πιο περίπλοκες συναισθηματικές πλευρές αυτής της περιόδου, κάτι που αποτυπώνεται ιδιαίτερα στις δύο νέες πρωτότυπες προσθήκες.

Η γέννηση που άλλαξε τη σχέση της με τα Χριστούγεννα

Πίσω από την απόφαση υπάρχει μια προσωπική ιστορία. Η Morissette εξήγησε ότι η σχέση της με τα Χριστούγεννα άλλαξε όταν ο γιος της γεννήθηκε το πρωί της συγκεκριμένης γιορτής.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα Χριστούγεννα. Μετά ο γιος μου γεννήθηκε το πρωί των Χριστουγέννων και τώρα με ενδιαφέρουν πολύ», είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Ακολούθησε μια μικρή ετήσια συνήθεια: η ηχογράφηση ενός γιορτινού τραγουδιού κάθε χρόνο. Φέτος, όπως περιέγραψε στην ίδια συζήτηση, προέκυψε η σκέψη να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια σε έναν ολόκληρο δίσκο.

Στη διαδρομή είχαν προηγηθεί το «Happy Xmas (War Is Over)» το 2020, το «Little Drummer Boy» το 2022, το «Last Christmas» το 2023 και το «O Holy Night» το 2024. Οι ηχογραφήσεις αυτές εντάσσονται πλέον στο ευρύτερο πρόγραμμα του album.

Δύο καινούργια τραγούδια για διαφορετικές όψεις των γιορτών

Το «To an Empath at Christmas Time» και το «Christmas on the Dancefloor» αποτελούν τις δύο πρωτότυπες συνθέσεις της κυκλοφορίας. Το πρώτο αναγνωρίζει τα δύσκολα και αντιφατικά συναισθήματα που μπορούν να συνοδεύουν τις γιορτές, δίνοντας χώρο και σε όσους βιώνουν αυτή την περίοδο με μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση.

Το δεύτερο ακολουθεί μια πιο εξωστρεφή, rock κατεύθυνση, με τον χορό και τη σωματική έκφραση να γίνονται τρόπος γιορτής. Οι δύο επιλογές διευρύνουν το περιεχόμενο του δίσκου πέρα από τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, προσθέτοντας τη σημερινή δημιουργική φωνή της Morissette.

Μια υπόσχεση με τον Steve Martin και ένα ντουέτο με τον Martin Short

Στο «Beautiful Star of Bethlehem», που είχε προηγηθεί ως πρώτο δείγμα του album, η Morissette συναντά την Brandi Carlile στα φωνητικά και τον Steve Martin στο μπάντζο. Η συμμετοχή του Martin εκπλήρωσε μια παλιά επιθυμία της: όπως αποκάλυψε στην Poehler, από τα 22 της είχε υποσχεθεί στον εαυτό της ότι κάποτε θα συνεργαζόταν μαζί του και με το μπάντζο του.

Ο Martin Short συμμετέχει στο καταληκτικό «Merry Christmas». Η επιλογή συνδέεται με την κοινή τους αγάπη για την Judy Garland, την οποία η Morissette ανέφερε μιλώντας για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Η Amythyst Kiah εμφανίζεται στο «Momma Mary», η Joy Oladokun στο «Silent Night» και το βρετανικό φωνητικό σύνολο Trans Voices στο «O Tannenbaum», συμπληρώνοντας τις συμμετοχές του δίσκου.

Από την Joni Mitchell και τους Wham! στις παραδοσιακές μελωδίες

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει το «River» της Joni Mitchell, το «Last Christmas» των Wham! και το «Happy Xmas (War Is Over)» των John Lennon και Yoko Ono. Δίπλα τους βρίσκονται τα «O Holy Night», «What Child Is This?», «Little Drummer Boy» και «Ave Maria».

Αυτές οι επιλογές φέρνουν στον ίδιο δίσκο το θρησκευτικό ρεπερτόριο, την pop παράδοση και τραγούδια που συνδέουν τις γιορτές με την απώλεια, την αγάπη ή την ανάγκη για ειρήνη. Το «Good Weather for Immaculate Conception» συγκεντρώνει έτσι τις προηγούμενες γιορτινές ηχογραφήσεις της Morissette, τις νέες διασκευές και το πρωτότυπο υλικό της σε μία ολοκληρωμένη κυκλοφορία.