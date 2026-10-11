Η Alanis Morissette κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή του χριστουγεννιάτικου «Beautiful Star of Bethlehem», με τη Brandi Carlile στα φωνητικά και τον Steve Martin στο μπάντζο. Το τραγούδι συνοδεύει την ανακοίνωση του πρώτου ολοκληρωμένου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της, «Good Weather for Immaculate Conception», που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Epiphany Music/Virgin Music.

Η συνάντηση των τριών καλλιτεχνών είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία από έναν δίσκο που η Morissette ετοιμάζει με διαφορετικές φωνές και μουσικές προσεγγίσεις. Για την Carlile, η συνεργασία έρχεται λίγους μήνες μετά τη διασκευή του «Uninvited» στο Newport Folk Festival και την κοινή τους εμφάνιση στο Red Rocks τον Σεπτέμβριο.

Ένας δίσκος με παλιές και νέες χριστουγεννιάτικες επιλογές

Το «Good Weather for Immaculate Conception» θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Η Morissette είχε κυκλοφορήσει κατά καιρούς μεμονωμένες γιορτινές ηχογραφήσεις. Τώρα τις συγκεντρώνει μαζί με νέες εκτελέσεις και δύο δικές της συνθέσεις, τα «To an Empath at Christmas Time» και «Christmas on the Dancefloor».

Στο ανακοινωμένο πρόγραμμα βρίσκονται το «Happy Xmas (War Is Over)» των John Lennon και Yoko Ono, το «River» της Joni Mitchell, το «Last Christmas» των Wham! και παραδοσιακά τραγούδια όπως τα «O Holy Night» και «Silent Night». Είναι ένα ρεπερτόριο που περνά από διαφορετικές όψεις των γιορτών, χωρίς να περιορίζεται σε ένα μόνο είδος χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.

Οι υπόλοιπες συνεργασίες

Η Brandi Carlile και ο Steve Martin δεν είναι οι μόνοι καλεσμένοι. Η Amythyst Kiah συμμετέχει στο «Momma Mary», η Joy Oladokun στο «Silent Night» και οι Trans Voices στο «O Tannenbaum». Στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου, το «Merry Christmas», εμφανίζεται ο Martin Short.