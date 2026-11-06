Οι Yello επιστρέφουν με το «Time Lab», το δέκατο πέμπτο studio album τους, που κυκλοφόρησε στις από την Polydor. Ο Boris Blank και ο Dieter Meier συγκεντρώνουν δεκατέσσερα κομμάτια σε έναν δίσκο όπου καινούργιες ηχογραφήσεις συναντούν ιδέες και ήχους που περίμεναν για δεκαετίες να έρθουν στο φως.

Το ελβετικό δίδυμο έχει δώσει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση σε αυτή τη συνάντηση: «Στο μέλλον, μέσα από το παρελθόν». Η κινηματογραφική ατμόσφαιρα, οι περίτεχνοι ρυθμοί, τα απρόσμενα ηχητικά ευρήματα και η βαθιά φωνή του Meier παραμένουν στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, όμως, η ίδια η διαδρομή του υλικού γίνεται μέρος της ιστορίας του album.

Μια φωνή που περίμενε από το 1981

Το «Around the Sun», που ανοίγει τον δίσκο, συνοψίζει τη μέθοδο της δημιουργίας του. Η φωνή του Meier προέρχεται από μια ηχογράφηση που προοριζόταν για το «Claro Que Si» του 1981, αλλά έμεινε τελικά εκτός εκείνου του album. Ο Blank την επανέφερε, κατασκευάζοντας γύρω της ένα καινούργιο μουσικό περιβάλλον.

Ανάλογη λογική διατρέχει το «Time Lab»: μικρά αποσπάσματα, ρυθμικά μοτίβα και παλιές ιδέες συνδυάζονται με νέους ήχους. Ο Blank αναζήτησε υλικό σε ένα αρχείο που καλύπτει σχεδόν πέντε δεκαετίες δημιουργίας, χρησιμοποιώντας το ως πρώτη ύλη για τις σημερινές συνθέσεις.

Ακόμη και ο τίτλος βρέθηκε μέσα σε αυτό το αρχείο. Αναζητώντας ένα όνομα για τη νέα δουλειά, θυμήθηκε ένα παλιό, αχρησιμοποίητο μουσικό απόσπασμα που είχε αποθηκεύσει ως «Time Lab».

Ο Blank χτίζει τους ήχους, ο Meier βρίσκει τις ιστορίες

Η κατανομή των ρόλων παραμένει καθοριστική. Ο Blank επεξεργάζεται τις ηχητικές κατασκευές στο studio και ο Meier αναζητά μέσα τους τις λέξεις και τους χαρακτήρες. Στην παρουσίαση της κυκλοφορίας, ο Meier εξηγεί ότι η μουσική του συνεργάτη του τού γεννά σχεδόν αμέσως τους στίχους, περιγράφοντας αυτή τη δημιουργική συνεννόηση ως μεγάλο προνόμιο.

Στα επίσημα credits, ο Blank αναλαμβάνει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τον προγραμματισμό, ενώ ο Meier τη φωνή και τους περισσότερους στίχους. Η παραγωγή υπογράφεται από τους Yello και το mastering από τον Leos Gerteis.

Δίπλα τους βρίσκονται δύο γνώριμες συνεργάτιδες. Η Heidi Happy συμμετέχει στα «You and Me» και «Beautiful You», ενώ η Malia στο «Dancing Flame». Οι τρεις αυτές συνεργασίες προσθέτουν τις γυναικείες φωνές στον κόσμο του δίσκου, με τις ίδιες τις ερμηνεύτριες να έχουν και στιχουργική συμμετοχή στα αντίστοιχα τραγούδια.

Από το «Babylon Berlin» στον Philip K. Dick

Το album περιλαμβάνει και πιο συγκεκριμένες επιστροφές. Το «Spin Back» επανεπεξεργάζεται το «Spinning My Mind» από το προηγούμενο album «Point», δίνοντάς του κατεύθυνση προς τον ήχο της δεκαετίας του ’80.

Το «Streets of Berlin» συνδέεται με το «The Race» και δημιουργήθηκε με το βλέμμα σε επόμενο κύκλο της σειράς «Babylon Berlin». Στο καταληκτικό «Zebra», πάλι, το δίδυμο στρέφεται στην επιστημονική φαντασία: ο Meier ερμηνεύει κείμενο βασισμένο σε επιστολή που έγραψε τη δεκαετία του ’70 ο Philip K. Dick. Ο συγγραφέας αναφέρεται και επισήμως στα στιχουργικά credits του κομματιού.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα συναντάμε τα «Break Out», «Saturday Morning», «Unbelievable», «About Time», «China Blue», «Burning Dream» και «Midnight Traffic», συμπληρώνοντας μια διαδρομή περίπου 51 λεπτών.

Διαφορετικοί τρόποι να μπεις στο εργαστήριο

Το «Time Lab» διατίθεται ψηφιακά, σε CD και διπλό βινύλιο, καθώς και σε Blu-ray Audio. Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει stereo, Dolby Atmos, 5.1 surround και ειδική binaural μίξη για ακουστικά, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ακρόασης της ίδιας δουλειάς.

Ο τίτλος του δίσκου περιγράφει τελικά και τον τρόπο λειτουργίας του: στο εργαστήριο των Yello, μια ξεχασμένη φωνή του 1981, μια πρόσφατη σύνθεση και μια επιστολή του Philip K. Dick μπορούν να βρεθούν στην ίδια μουσική διαδρομή. Όπως το θέτει ο Blank, «η μουσική των Yello δεν γνωρίζει πραγματικά τον χρόνο».