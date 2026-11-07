Οι Spice Girls γιορτάζουν τα 30 χρόνια από το Spice με το The Singles Collection, που κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2026. Η συλλογή συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλα τα singles του συγκροτήματος μαζί με B-sides και αρχειακό υλικό, σε δύο διαφορετικά συλλεκτικά box sets.

Η Victoria Beckham, η Mel B, η Melanie C, η Emma Bunton και η Geri Halliwell-Horner επιστρέφουν μέσα από τις ηχογραφήσεις που συνόδευσαν τη διαδρομή τους. Στην καρδιά της έκδοσης βρίσκονται τα τραγούδια με τα οποία το Girl Power απέκτησε τον δικό του ποπ ήχο, αλλά και οι λιγότερο γνωστές πλευρές των κυκλοφοριών τους.

Από το «Wannabe» μέχρι το «Headlines»

Η διαδρομή ξεκινά από το «Wannabe» και περνά από τα «Say You’ll Be There», «2 Become 1», «Spice Up Your Life», «Viva Forever» και «Goodbye», φτάνοντας μέχρι το «Headlines (Friendship Never Ends)», που συνόδευσε την επανένωσή τους το 2007.

Η επιτυχία τους στη Βρετανία αποτυπώνεται σε εννέα Νο1 singles και συνολικά 22 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου singles chart. Το «Wannabe» έμεινε εκεί επτά εβδομάδες, ενώ το «Stop», παρότι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους, είχε φτάσει στο Νο2.

Δύο εκδόσεις, με διαφορετικό βάθος στο υλικό

Η έκδοση των 14 CD περιλαμβάνει 160 tracks, συνδυάζοντας singles, B-sides και σπάνια remixes. Ξεχωριστή θέση έχουν τα «Step to Me» και «Tell Me Why», ενώ ένας επιπλέον δίσκος συγκεντρώνει demos.

Το δεύτερο box set περιέχει 14 επτάιντσα βινύλια διαφορετικών χρωμάτων, με τα singles και τα βασικά B-sides τους. Οι αρχικές εικαστικές ταυτότητες των κυκλοφοριών επανέρχονται στις θήκες, ενώ τα συνοδευτικά έντυπα περιλαμβάνουν νέα μηνύματα και από τα πέντε μέλη.

Οι πρώτες εκδοχές πίσω από τις γνωστές φωνές

Στο αρχειακό υλικό περιλαμβάνονται τέσσερα demos που παρουσιάζονται για πρώτη φορά επίσημα μέσα σε αυτή την επετειακή καμπάνια: τα «Do You Think About Me», «2 Become 1», «Mama» και «Love Thing». Και τα τέσσερα βρίσκονται στην έκδοση CD, ενώ το βινύλιο περιλαμβάνει τα δύο πρώτα.

Το ενδιαφέρον αυτών των ηχογραφήσεων βρίσκεται στην ευκαιρία να ακούσουμε πρώιμες μορφές του υλικού, δίπλα στις εκδοχές με τις οποίες το συγκρότημα έγινε γνωστό. Η συλλογή ενώνει έτσι τη δημόσια ιστορία των Spice Girls με κομμάτια από το δημιουργικό τους αρχείο, τρεις δεκαετίες μετά το ξεκίνημα της δισκογραφικής τους διαδρομής.