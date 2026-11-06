Ο Μανώλης Φάμελλος και η Μαρίζα Ρίζου ενώνουν τις φωνές τους στο «Οι δύο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη». Ο Φάμελλος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του νέου ντουέτου, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του, Νότια Προάστια.

Δύο φωνές, έγχορδα και μια ερώτηση

Πώς θα έμοιαζαν οι δύο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη; Το τραγούδι παίρνει αυτή την ερώτηση ως αφετηρία, με τον Φάμελλο και τη Ρίζου να τη μοιράζονται ερμηνευτικά. Στην ενορχήστρωση συνεργάζονται ο Φάμελλος και ο Στέφανος Δανιηλίδης, ενώ ο Φώτης Σιώτας παίζει βιολί και βιόλα και ο Άρης Ζέρβας τσέλο. Το τραγούδι συνοδεύεται από βίντεο σε σκηνοθεσία Γιώργου Γερανιού.

Το άλμπουμ που ακολουθεί

Το Νότια Προάστια αναμένεται πλέον στα τέλη Ιανουαρίου 2027. Τον Ιούνιο, ο Φάμελλος είχε παρουσιάσει το ομώνυμο τραγούδι μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά. Τώρα η συνεργασία με τη Μαρίζα Ρίζου δίνει μια ακόμη εικόνα από τον δίσκο που ετοιμάζει.

Ας ανεβάσουμε ένα βίντεο θα αναλάβεις την σκηνοθεσία

Εγώ θα παίζω τον ανίδεο καθώς θα ανοίγουμε μια συσκευασία

Που θα έχει μέσα ένα τίποτα

Που κρύβει μέσα του ένα τίποτα ακόμα

Το παλιό καλό μας τίποτα

Μα φέτος έχουνε πετύχει το χρώμα

Και θα το ποστάρουμε μαζί

Οι δύο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην γη

Και θα χαμογελάμε σαν χαζοί

Οι δύο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη

Ας δηλώσουμε συμμετοχή

Αν περάσουμε την δοκιμασία

Δείξουμε σθένος και αντοχή

Θα κερδίσουμε την αθανασία

Φτάνει να πεις κάτι ηλίθιο

Κι εγώ πω κάτι πιο ηλίθιο ακόμα

Μαζί θα ρίξουμε το δίκτυο

Όταν στεφθούμε νικητές στον αγώνα

Και θα το γιορτάσουμε μαζί οι δυο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη

Μετά θα πάμε κάπου ωραία διακοπές σε μας αξίζουν μόνο τα ωραία

Εκατομμύρια θαυμαστές

Θα αδημονούν να μάθουνε τα νέα

Ας μην κρατήσουμε για εμάς τις στιγμές

Ας μοιραστούμε του έρωτα μας τα αρχεία

Δώρα φαγητά κι αγορές

Να μάθουν όλοι τι πάει να πει ευτυχία

Και πάντα θα ποστάρουμε μαζί

Οι δυο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη

Και θα χαμογελάμε σαν χαζοί

Οι δύο πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη